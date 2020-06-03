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أخبار العالم

استمرار الاحتجاجات في محيط البيت الأبيض.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:46 ص
استمرار الاحتجاجات
استمرار الاحتجاجات في محيط البيت الأبيض
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قسم الخارجي
استمر المتظاهرون في التجمع حول أسوار البيت الأبيض رغم حظر التجول المفروض، وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الجيش للتعامل مع المتظاهرين.

وبدأ المئات يتدفقون خارج البيت الأبيض وسط مناوشات طفيفة مع رجال الأمن، بينما شهدت مدن أمريكية أخرى احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في منيابوليس.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقل نحو 1600 من قوات الجيش، إلى العاصمة واشنطن، وذلك كإجراء احترازي لدعم السلطات المدنية في مواجهة الاحتجاجات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم نقل الوحدات العسكرية عن طريق الطائرات إلى قواعد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

بينما استدعت 26 ولاية أمريكية، قوات الحرس الوطني، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا، مع فرض حظر تجول في نحو 80 منطقة، فيما رفض حاكم نيويورك الاستعانة بالحرس الوطني رغم تحول المدينة إلى مسرح للفوضى والدمار، على حد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب




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