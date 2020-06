استمرار الاحتجاجات في محيط البيت الأبيض.. فيديو

وبدأ المئات يتدفقون خارج البيت الأبيض وسط مناوشات طفيفة مع رجال الأمن، بينما شهدت مدن أمريكية أخرى احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في منيابوليس.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقل نحو 1600 من قوات الجيش، إلى العاصمة واشنطن، وذلك كإجراء احترازي لدعم السلطات المدنية في مواجهة الاحتجاجات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم نقل الوحدات العسكرية عن طريق الطائرات إلى قواعد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

بينما استدعت 26 ولاية أمريكية، قوات الحرس الوطني، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا، مع فرض حظر تجول في نحو 80 منطقة، فيما رفض حاكم نيويورك الاستعانة بالحرس الوطني رغم تحول المدينة إلى مسرح للفوضى والدمار، على حد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

Four and a half hours after curfew.





Hundreds pour back to station themselves outside the White House as midnight nears, after taking a roughly 2 mile loop through the streets of downtown D.C.





The size of the protest isn’t diminishing much, if at all. pic.twitter.com/i2gvvo0gRw