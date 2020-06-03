مصادر أمريكية: وزير العدل أمر بتفريق المتظاهرين قبل خروج ترامب مترجلا من البيت الأبيض

كشفت تقارير أمريكية، كواليس ما قبل خروج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض؛ ليسير على الأقدام نحو كنيسة ساينت جون، حيث أثار ظهوره وتهديده باستدعاء الجيش للرد على المحتجين في العاصمة واشنطن ومختلف المدن الأمريكية، جدلا واسعا.





وبحسب التقارير، فإن وليام بار ، وزير العدل والمدعي العام الأمريكي ، أمر شخصيا مسؤولي الأمن بتفريق المتظاهرين، وإخلاء محيط البيت الأبيض من المتظاهرين، ليتمكن ترامب من الخروج، حسبما نقلت شبكة "اي بي سي" عن مصدر في وزارة العدل، وآخر في البيت الأبيض.





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وأوضح المصدر أن قرار فض المتظاهرين في محيط المكان اتخذ في وقت متأخر مساء الأحد أو صباح الاثنين، وذلك عقب تصاعد أعمال العنف خلال الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.





وأشار إلى أن "بار" أشرف بنفسه على الأمر، حيث كان في حديقة ساحة لافاييت قبالة البيت الأبيض، وفوجئ بعدم ابتعاد المتظاهرين بشكل كامل عن محيط المكان، حيث تقول القناة إن زجاجة واحدة تم إلقاؤها باتجاه "بار" في أثناء وجوده هناك.





بينما يصر المسؤولون في الحكومة ، على أن قرار تفريق المتظاهرين في الساحة ، اتخذ بشكل مستقل، بعيدا عن زيارة الرئيس دونالد ترامب للكنيسة ، وترجله خارج البيت الأبيض.



