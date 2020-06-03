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منوعات

منتهى الاستهتار.. تلال من القمامة تغطي الأماكن السياحية في بريطانيا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد زيارتهم لأماكن سياحية و ترك مخلفاتهم بشكل مقزز في تلك المعالم السياحية . 

وفقا لما نشرته صحيفة " ميرور"  البريطانية ، فأن المواطنين سارعوا للذهاب إلى الشواطئ عقب إعلان الحكومة تخفيف قيود الإغلاق و الخروج بشكل تدريجي من أزمة كورونا. 

بعد أيام من إعلان تخفيف القيود ، ظهر مشهد مؤسف لعدد كبير من المواطنين الذين ذهبوا لزيارة المعالم السياحيةو الشواطئ و تركوا أكوام من القمامة بعد انتهاء اجازتهم أو فترة تواجدهم في تلك الاماكن . 

استاء رواد التواصل الإجتماعي من الاستهتار الذي تعامل به المواطنون في تلك الأماكن  وترك المكان ملئ بالقمامة و الاكياس السوداء التي افسدت المعالم السياحية . 

وناشدت الحكومة البريطانية المواطنين بضرورة الالتزام بالنظافة و التعقيم و التباعد الاجتماعي للإنتهاء من أزمة فيروس كورونا و عدم العودة للعزل المنزلي . 
منتهى الاستهتار.. تلال من القمامة تغطي الأماكن السياحية في بريطانيا
منتهى الاستهتار.. تلال من القمامة تغطي الأماكن السياحية في بريطانيا
منتهى الاستهتار.. تلال من القمامة تغطي الأماكن السياحية في بريطانيا
منتهى الاستهتار.. تلال من القمامة تغطي الأماكن السياحية في بريطانيا
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