منتهى الاستهتار.. تلال من القمامة تغطي الأماكن السياحية في بريطانيا





وفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية ، فأن المواطنين سارعوا للذهاب إلى الشواطئ عقب إعلان الحكومة تخفيف قيود الإغلاق و الخروج بشكل تدريجي من أزمة كورونا.





بعد أيام من إعلان تخفيف القيود ، ظهر مشهد مؤسف لعدد كبير من المواطنين الذين ذهبوا لزيارة المعالم السياحيةو الشواطئ و تركوا أكوام من القمامة بعد انتهاء اجازتهم أو فترة تواجدهم في تلك الاماكن .





استاء رواد التواصل الإجتماعي من الاستهتار الذي تعامل به المواطنون في تلك الأماكن وترك المكان ملئ بالقمامة و الاكياس السوداء التي افسدت المعالم السياحية .





وناشدت الحكومة البريطانية المواطنين بضرورة الالتزام بالنظافة و التعقيم و التباعد الاجتماعي للإنتهاء من أزمة فيروس كورونا و عدم العودة للعزل المنزلي .

تداول رواد التواصل الاجتماعي صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد زيارتهم لأماكن سياحية و ترك مخلفاتهم بشكل مقزز في تلك المعالم السياحية .