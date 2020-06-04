مستقبل وطن بالوادي الجديد يوزع 2200 شنطة مواد تموينية وتعقيم في 3 مراكز

وزع حزب مستقبل وطن، مساء الأربعاء، كميات كبيرة من المواد التموينية ومواد التعقيم لأسر مصابي فيروس "كورونا" والعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والأسر الأكثر احتياجًا في ثلاث مراكز إدارية بمحافظة الوادي الجديد.
وأكد النائب البرلماني تامر عبد القادر، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إنه تم توزيع 2200 شنطة مواد تعقيم وشنطة مواد تموينية، بواقع 1200 شنطة معقمات ومستلزمات وقاية، و1000 شنطة مواد تموينية، ومساعدات مالية في مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.
وأضاف عبدالقادر أن حقيبة التعقيم تحتوي على "كمامات وزجاجات كحول وجونتي"، كما جرى التأكيد خلال عملية التوزيع على أهمية العزل المنزلي، والتأكيد على مساندة هذه الأسر في محنتهم، لحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاجتياز المحنة التي تمر بها البلاد ،مشيرا الى أن عملية التوزيع تولاها عدد كبير من الشباب المتطوعين بأمانة الحزب.
وأكد النائب البرلماني تامر عبد القادر، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إنه تم توزيع 2200 شنطة مواد تعقيم وشنطة مواد تموينية، بواقع 1200 شنطة معقمات ومستلزمات وقاية، و1000 شنطة مواد تموينية، ومساعدات مالية في مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.
وأضاف عبدالقادر أن حقيبة التعقيم تحتوي على "كمامات وزجاجات كحول وجونتي"، كما جرى التأكيد خلال عملية التوزيع على أهمية العزل المنزلي، والتأكيد على مساندة هذه الأسر في محنتهم، لحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاجتياز المحنة التي تمر بها البلاد ،مشيرا الى أن عملية التوزيع تولاها عدد كبير من الشباب المتطوعين بأمانة الحزب.