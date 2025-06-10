شك في سلوكها فأنهى حياتها.. الحكم على مدير شركة بعد إحالته للمفتي

تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأربعاء 11 يونيو 2025، الحكم على مدير شركة قتل زوجته لشكه في سلوكها.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحى.

أحالت المحكمة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية، لابداء الرأي الشرعى في إعدامه، بعدما كشف أمر الإحالة في القضية رقم 9626 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم "إبراهيم . ط" محبوس، 42 سنة، مدير بإحدى الشركات، قتل زوجته المجنى عليها "هبة .م" لشكه في سلوكها مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، واستل سلاحا ابيضا " سكين" متوجها إليها بمخدعها، وما أن ظفر بها حتى وجه إليها طعنات متفرقة في جسدها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأكد معاون مباحث قسم أول مدينة نصر أمام هيئة المحكمة، أنه على أثر بلاغا بقيام المتهم بقتل زوجته المجنى عليها انتقل إلى مسكنهما، حيث أبصر المتهم وبيده السكين المستخدم في ارتكاب جريمته، فضبطه حيث أقر له بارتكابه قتل المجنى عليها عمدا على أثر تشككه في ارتكابها وقائع الزنا مع آخرين كما دلته تحرياته السرية على قيام المتهم بإزهاق روح المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بأن انهال عليها بعدة طعنات أودت بحياتها.