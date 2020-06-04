AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة ؟.. مستشار المفتي يجيب

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:39 ص
د.مجدي عاشور
د.مجدي عاشور
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية: إنه يجوز جمع نية العقيقة والأضحية معا بشرط أن يكون موعد العقيقة في أيام عيد الأضحى؛ حيث إن ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد وحتى نهاية أيام التشريق الأربعة.

وأضاف "عاشور" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، أنه لا يجوز تأجيل العقيقة إلى موعد ذبح الأضحية حتى يكونا في ذبيحة واحدة.

وتابع: "لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد".

ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق في فتوى له أن العقيقة مُرتهنة بالمولود، لذا ينبغي أن تُذبح له، منوهًا بأنه لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، إلا في حال كانت الذبيحة بقرة فتكون سبعة أسهم. 

اقرأ أيضا:


حكم الجمع بين العقيقة والأضحية والنذر فى ذبيحة واحدة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سُنة مؤكدة فعلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه، فعق عن سيدنا الحسن والحسين فصارت سُنة وعليها فعلها السلف الصالح والعلماء والصالحون.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يمكن الجمع بين الأضحية والنذر والعقيقة فى ذبيحة واحدة؟»، أنه يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن يذبح فى عيد الأضحى بنية النذر أو بنية العقيقة وفى نفس الوقت يحصل له ثواب الأضحية.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمضحي أن يجمع بين النية بالأضحية والعقيقة، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر، وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة لمسكن جديد

هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

تحسن حالة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل

كيف تغلبت مصر على أزمة استيراد الأدوية من الصين والهند بعد كورونا؟ مصدر مسئول يوضح

زراعة الأشجار والقراءة والشوبينج.. الوجه الآخر للفنانة رجاء الجداوي بنت الإسماعيلية

مفاجأة كبيرة حول مقتل جورج فلويد.. ربما تقضي على قاتليه قبل محاكمتهم

عمل يدخلك الجنة من أوسع أبوابها.. تعرف عليه

بعد الرد على المتنمرين عليها.. إيمان رمضان تتصدر البحث في جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور