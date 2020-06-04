نشرة المرأة.. أعراض تكيس المبايض.. علاج كورونا بالغاز المضيء.. صور شقيقة محمد رمضان بعد تعرضها للتنمر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:يحدث تكيس المبايض، عادة بسبب وجود حالة مرضية تعاني منها عدد كبير من النساء والفتيات، وذلك لأن تكيس المبايض قد يحدث فى أى وقت بدءا من سن البلوغ حتى سن انقطاع الحيض.كشفت تقارير في روسيا أنه من الممكن تطوير علاج بالأشعة فوق البنفسجية لتطهير الجسم من فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي بضرورة البحث حول حقن الجسم بأجسام مضادة للفيروس والشفاء منه.تعرضت شقيقة الفنان محمد رمضان للتنمر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودافعت بسمة وهبة عنها من خلال الرد أنهم يحتاجون مستشفى لعزل المتنمرين.وأثار زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لإقامة الفرح في ظل انتشار فيروس كورونا.