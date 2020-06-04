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مرأة

نشرة المرأة.. أعراض تكيس المبايض.. علاج كورونا بالغاز المضيء.. صور شقيقة محمد رمضان بعد تعرضها للتنمر

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


أعراض تكيس المبايض
يحدث تكيس المبايض، عادة بسبب وجود حالة مرضية تعاني منها عدد كبير من النساء والفتيات، وذلك لأن تكيس المبايض قد يحدث فى أى وقت بدءا من سن البلوغ حتى سن انقطاع الحيض. 


بعد تصريحات ترامب.. دراسة تكشف عن علاج كورونا بالغاز المضئ
كشفت تقارير في روسيا أنه من الممكن تطوير علاج بالأشعة فوق البنفسجية لتطهير الجسم من فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي بضرورة البحث حول حقن الجسم بأجسام مضادة للفيروس والشفاء منه.


بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور لشقيقة محمد رمضان خلال حفل الزفاف

تعرضت شقيقة الفنان محمد رمضان للتنمر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودافعت بسمة وهبة عنها من خلال الرد أنهم يحتاجون مستشفى لعزل المتنمرين.

وأثار زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لإقامة الفرح في ظل انتشار فيروس كورونا.
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