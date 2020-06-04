ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية..صور

إعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 م بنسبة نجاح 99.8 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 116698 طالبا وطالبة حضر منهم 116379.

وإعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 3078 طالبا وطالبة حضر منهم 3076.

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كما إعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الاعدادية للصم بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 72 طالبا وطالبة حضر منهم 72 ، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 6 طلاب حضر منهم 6 لأداء الإمتحان .

وقام المحافظ بالإتصال هاتفيًا بأوائل طلبة الشهادة الإعدادية متمنيًا لهم الإستمرار ومواصلة التفوق وتحقيق أعلى الدرجات .

كما هنأ محافظ الشرقية الناجحين في إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام ، مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب ، مشيدًا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب .

يذكر أن إجمالي من تقدموا بأبحاث علمية كبديل لتأدية إمتحانات الفصل الدراسى الثانى بلغ 119 ألف طالب وطالبة وذلك ، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.