AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية..صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:18 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

إعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 م بنسبة نجاح 99.8 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 116698 طالبا وطالبة حضر منهم 116379.

 

وإعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 3078 طالبا وطالبة حضر منهم 3076.

أقرأ ايضا:

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية للعام الدراسي 2019 – 2020

كما إعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الاعدادية للصم بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 72 طالبا وطالبة حضر منهم 72 ، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 6 طلاب حضر منهم 6 لأداء الإمتحان .

 

وقام المحافظ بالإتصال هاتفيًا بأوائل طلبة الشهادة الإعدادية متمنيًا لهم الإستمرار ومواصلة التفوق وتحقيق أعلى الدرجات .

 

كما هنأ محافظ الشرقية الناجحين في إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام ، مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب ، مشيدًا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب .

 

يذكر أن إجمالي من تقدموا بأبحاث علمية كبديل لتأدية إمتحانات الفصل الدراسى الثانى بلغ 119 ألف طالب وطالبة وذلك ، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

 

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية..صور
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية..صور
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية..صور
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية..صور
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية..صور
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية..صور
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامة.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.8%

بنسبة نجاح 99,73%.. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتماد نتيجة إعدادية الشرقية بنسبة نجاح 99.84%

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية للعام الدراسي 2019 – 2020

ترشيحاتنا

الصحة العالمية.. احرصوا على ارتداء الكمامة فى هذه الأماكن

بالأسماء.. ننشر حركة المحليات الجديدة 2020

مانشستر سيتي أمام ارسنال البداية.. عودة مباريات الدورى الانجليزى 17 يونيو

نيجيريا: إصابة المئات من أعضاء الفرق الطبية بكورونا

هل دفن الميت بين الظهر والعصر غير جائز .. دار الإفتاء تجيب

بسبب ملاعب الدوري المصري.. مدرب بيرو يهاجم نجم بيراميدز

AdvertisementS

السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

أكلت «أناناس مفخخ» بالمتفجرات.. قصة أنثى فيل حامل تعاطف معها العالم.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية.. احرصوا على ارتداء الكمامة فى هذه الأماكن

تقوية المناعة بالقهوة .. 3 إضافات صحية للكافيين

بعد انتهاء كورونا.. 10 أشياء عليك الانتباه إليها قبل شراء سيارة مستعملة