ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية..صور

إعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الشهادة
الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 م بنسبة نجاح 99.8 % حيث تقدم لآداء
الإمتحان 116698 طالبا وطالبة حضر منهم 116379.
وإعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الاعدادية المهنية
بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 3078 طالبا وطالبة حضر منهم 3076.
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كما إعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الاعدادية للصم
بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 72 طالبا وطالبة حضر منهم 72 ، كما بلغت
نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 6
طلاب حضر منهم 6 لأداء الإمتحان .
وقام المحافظ بالإتصال هاتفيًا بأوائل طلبة الشهادة الإعدادية متمنيًا
لهم الإستمرار ومواصلة التفوق وتحقيق أعلى الدرجات .
كما هنأ محافظ الشرقية الناجحين في إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا
العام ، مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة
لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم
لأبنائنا الطلاب مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب ، مشيدًا بمستوى
هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في
الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكدًا
أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب .
يذكر أن إجمالي من تقدموا بأبحاث علمية كبديل لتأدية إمتحانات الفصل
الدراسى الثانى بلغ 119 ألف طالب وطالبة وذلك ، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية
التى اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.