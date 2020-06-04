اعتماد نتيجة إعدادية الشرقية بنسبة نجاح 99.84%

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بنسبة نجاح 99.84%.

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وقدم محافظ الشرقية التهنئة لجميع الطلاب والطالبات الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح للالتحاق بزملائهم، مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

من جانبه، أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بنسبة نجاح بلغت 99.84% ومن المقرر أن يتم إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

كان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية شدد على أنه تم التكليف بمراعاة الدقة والحيادية خلال رفع لجنة التصحيح تقريرها وإعطاء كل طالب حقه.