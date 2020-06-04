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برلمان

نائب: إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج سيخفف الضغط على الأطقم الطبية

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:46 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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معتز الخصوصى
قال النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه سبق وان طالب منذ أسبوعين بضرورة  مغادرة العائدين من الخارج إلى منازلهم لقضاء العزل الصحى  داخل منازلهم ، والان يتحقق مطلبه بعد قرار مطار القاهرة بشأن ذلك.

وأشار أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار سيساهم فى تخفيف الأعباء على الأطقم الطبية التى تقوم بعلاج العائدين من الخارج المصابين بفيروس كورونا فى مرسى علم.




وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن أى مواطن عائد من الخارج وظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا فعليه الإلتزام بالعزل المنزلى وأن يتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج هناك.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة الدولي، أن سلطات المطار سمحت للركاب العائدين على الرحلات الاستثنائية، أمس الأربعاء، بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء العزل الصحي داخل منازلهم وليس في المناطق التي خصصتها الدولة المصرية.

وقالت المصادر، إن قرار السماح للركاب العائدين من الخارج بقضاء العزل في منازلهم، جرى أمس ، على الرحلات الاستثنائية القادمة من العاصمة اللبنانية بيروب، بتوصية من  اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا حول إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج علي الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني.

وأوضحت المصادر، أن مطار القاهرة استقبل أمس نحو 450 عالقا وصلوا من بيروت على متن 3 رحلات طيران استثنائية وتم اخضاع العائدين لاجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول بالمطار، ولم  تظهر عليهم أي  أعراض او اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، فتم  السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم.

وأشارت المصادر، إلى أنه من يشتبه في إصابته من الركاب القادمين من الخارج بفيروس كرورنا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودته سوف يتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت سلطة الطيران المدنى، قررت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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