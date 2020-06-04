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مرأة

من العزل الصحي.. الأعراض المؤكدة للمصابين بـ فيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:19 ص
اعراض المصابين بفيروس
اعراض المصابين بفيروس كورونا
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آية التيجي
زادت في الآونة الأخيرة أعداد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد، وانتشرت معها الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن الفيروس و أعراض فيروس كورونا التي تظهر لدى المصابين.

وقال إسلام عبد الرحمن، الدكتور بقسم جراحة عامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي، إنه انتشر بين المصريين مؤخرا شراء الأدوية لـ علاج فيروس كورونا من الصيدليات خوفا من أن تختفي من الأسواق، أو تنتهى فتصبح الصيدليات خالية تماما من هذا الدواء. 

وتابع عبد الرحمن، في تصريح لـ "صدى البلد"، أنه أظهرت العديد من الأبحاث أنه لا جدوى من الأدوية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث إن فيروس كورونا باختصار مثل باقي الفيروسات، ولكن انتشاره كان أسرع ومضاعفاته أصبحت أقوى، والوقاية منه خير من العلاج.

وأشار إلى أنه لابد أن نقي أنفسنا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن النصائح الأساسية التي يجب الحرص عليها لوقاية من فيروس كورونا، هي التباعد الاجتماعي والتزاحم وارتداء الماسك والاهتمام بالتغذية الجيدة، وشرب السوائل بكثرة من عناصر غذائية تحتوي علي كل المواد المناعية ومقويات الصحة.

وأكد أنه من واقع معاصرته لـ حالات مصابين بفيروس كورونا، فإن معظم المصابين بنسبة قد تصل إلى 60% لا توجد لديهم أعراض وهم حاملون للمرض ولكن يمكن أن تظهر عليهم بعض الأعراض الطفيفة، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز الأعراض التي يمكن ان تظهر في الحالتين.

اعراض فيروس كورونا في الحالات البسيطة 

1-  ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة.
2- ألم بالحلق.
3- انسداد الأنف .
4- كحة بسيطة.
5- فقدان حاستي الشم والتذوق.
6- آلام بالبطن وإسهال مع ميل للقيء.

اعراض فيروس كورونا في الحالات الحادة والشديدة

1-  ارتفاع بدرجة الحرارة قد تصل لـ ٤٠ درجة مئوية.
2- كحة جافة وشديدة.
3- إحساس بالإجهاد الشديد أو تكسير الجسم.
4- ضيق بالتنفس.

دكتور إسلام عبد الرحمن جراحة عامة و جراحات مناظير الجهاز الهضمي دكتور إسلام عبد الرحمن جراحة عامة و جراحات مناظير الجهاز الهضمي
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