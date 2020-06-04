من العزل الصحي.. الأعراض المؤكدة للمصابين بـ فيروس كورونا

باختصار مثل باقي الفيروسات، ولكن انتشاره كان أسرع ومضاعفاته أصبحت أقوى، والوقاية منه خير من العلاج.

وأشار إلى أنه لابد أن نقي أنفسنا من

المستجد، حيث إن النصائح الأساسية التي يجب الحرص عليها لوقاية من فيروس كورونا، هي التباعد الاجتماعي والتزاحم وارتداء الماسك والاهتمام بالتغذية الجيدة، وشرب السوائل بكثرة من عناصر غذائية تحتوي علي كل المواد المناعية ومقويات الصحة.