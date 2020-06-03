AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة توضح كيفية مكافحة انتقال فيروس كورونا من المنزل.. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن قواعد لمكافحة عدوي فيروس كورونا بالعزل المنزلي.


واوضحت الوزارة، ان لمكافحة الفيروس يجب تطهير الأسطح المشتركة باستمرار (مع ارتداء قفازات | جوانتي) كالتالي:
 مقابض الأبواب
التليفون الأرضي 
الطاولات الكمبيوتر
 كافة الأسطح المشتركة الأخرى وخاصة الحمام المشترك

ويتم استخدام الكحول 70 % أو الكلور المخفف (يضاف 20 مللي من كلور تركيز 5 % إلى لتر ماء)

واكدت الوزارة علي، نظافة اليدين بالطرق التالية:

غسل الأيدي لمدة لا تقل عن نصف دقيقة أو فركها بالكحول 70 % تجنب ملامسة الأنف والعين والفم بأيدي غير نظيفة

وأوضحت وزارة الصحة القواعد العامة للعزل المنزلي:-

ابق بغرفتك طيلة فترة العزل حافظ دوما على مسافة لا تقل عن مترين عند التعامل مع أي شخص.

ارتدي الكمامة عند التعامل مع أي شخص.

 تمنع الزيارات أثناء فترة العزل تجنب المصافحة والتلامس مع الشخص المصاب أو افرازاته.


وكشف بروتوكول علاج العزل المزلى الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان لعلاج المصابين بكورونا، عن تسليم المريض الذى تقرر عزله منزليا كارت متابعة، على أن يقوم الطبيب المعالج بوصف العلاج وشرحه للمريض، وتقوم الممرضة باستكمال البيانات بكارت المتابعة المنزلًى.

وقال برتوكول علاج العزل المنزلى لوزارة الصحة، أن التمريض يقوم بشرح القواعد للمريض علي أن يقوم بارسال نسخة من بيانات المريض لمكتب مدير المستشفى والذي ٌيقوم بدوره بإرساله لمديرية الشئون الصحٌة التابعة.

وأضاف البرتوكول أنه يتم التنسيق مع الإدارة الصحية التابع لها سكن المريض المعزول، ويتم متابعة علاجه تليفونيا، للتأكد من اختفاء الأعراض بعد التزامه بكافة التعليمات.

وتابع البروتوكول: عند اختفاء الأعراض يتم تدوين تاريخ الشفاء علي مدار 14 يوما فى العزل المنزلى، كما يتم تسجيل بيانات الحالة علي البرنامج الإلكتروني منذ تأكد الإصابة وحتي تمام الشفاء بالإضافة إلى كافة التحاليل التى أجريت لها.

يشار إلى أن المريض يقوم بعمل تحليل PCR مرتين، للتأكد من عدم وجود العدوى به، وشفائه تماما من المرض.


أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابين بكورونا في العزل المنزلي.

 واوضحت الوزارة،  إن المريض يحصل علي هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام،  على أن يحصل في اليوم الأول علي قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثاني وحتي السابع يحصل علي قرص كل 12 ساعة يوميا، و فيتامين سي 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل علي زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل علي قرص يوميا لمدة 7 أيام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المريض يحصل أيضا في العزل المنزلي على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل علي كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض علي أستيل سستايين 200  بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .


وتابعت وزارة الصحة،  ويحصل المريض علي باراسيتامول 500 مجم بإجمالي 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة،  وبالنسبة للأطفال يحصلون علي علي ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب .


وأكملت وزارة الصحة والسكان، أن  يتم وضع علبة هاند جيل و5 ماسكات وترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة .
الصحة توضح كيفية مكافحة انتقال فيروس كورونا من المنزل.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

الصحة العالمية تنفي تشخيص حالات كورونا اونلاين

الصحة: حقائب طبية لمصابي كورونا من غير القادرين وكارت متابعة للحالة الصحية

يشمل الكبار والأطفال.. الصحة تعلن بروتوكول العلاج المنزلي للمصابين بفيروس كورونا

الصحة تكشف محتويات شنطه وجرعات علاج كورونا لحالات العزل المنزلى.. صور

الصحة تعلن الاشتراطات اللازمة للعزل المنزلي.. صور

ترشيحاتنا

شقيقة عنصر بـ داعش.. شابة تحاول طعن شرطي أمريكي فيرديها قتيلة.. فيديو

المالية: صرف المرتبات منتصف يونيو

تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة في الامتناع عن سداد نفقة ابنته

وزير الدفاع الأمريكي يعلن موقفه من فض المظاهرات بالقوة

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يدعم صندوق تحيا مصر بأموال الأهلي.. مرتضى منصور يزف 5 أخبار سارة لجماهير الزمالك.. ميدو: حسام عاشور أفضل بديل لطارق حامد

نقيب التمريض: 10 حالات وفاة بين أطقمنا..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أسود و مكياج صاخب.. إيمى طلعت زكريا تتألق فى أحدث ظهور لها

خلطة كنتاكي.. طريقة عمل الدجاج المقرمشة في البيت

تبدأ من 59 ألف ريال.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في السعودية