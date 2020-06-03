نسبة العدوى 0.5%.. مدير مستشفى العزل بشرم الشيخ: الكمامات تحد من انتشار كورونا

وأضاف باسم سعد في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" المواطن عليه دور من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا ". أجل





وتابع باسم سعد:" نسبة العدوى من المصاب بفيروس كورونا تصل لـ 90 % حال عدم ارتداء المصاب لـ كمامة".





واكمل باسم سعد:" نسبة العدوى من المصاب حال ارتدائه الكمامة تتراوح بين 0.5% وحتى 1.5 %، وبالتالي تكون نسبة العدوى ضئيلة حال ارتداء المصاب كمامة وارتداء الشخص الذي يتعامل معه الكمامة".



