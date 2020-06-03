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نسبة العدوى 0.5%.. مدير مستشفى العزل بشرم الشيخ: الكمامات تحد من انتشار كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:59 م
كمامة
كمامة
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هاني حسين
قال الدكتور باسم سعد مدير مستشفى العزل بشرم الشيخ، إن الشعب المصري يقدر دور الأطقم الطبية  التي تواجه فيروس كورونا  في الصفوف الأولى.

وأضاف باسم سعد في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" المواطن عليه دور من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع باسم سعد:" نسبة العدوى من المصاب بفيروس كورونا تصل لـ 90 % حال عدم ارتداء المصاب لـ كمامة".

واكمل باسم سعد:" نسبة العدوى من المصاب حال ارتدائه الكمامة تتراوح بين 0.5% وحتى 1.5 %، وبالتالي تكون نسبة العدوى ضئيلة حال ارتداء المصاب كمامة وارتداء الشخص الذي يتعامل معه الكمامة".

ولفت باسم سعد:"  ينصح  للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا بارتداء الكمامة اثناء التعامل مع المصابين المعزولين منزليا لعدم نقل العدوى".
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