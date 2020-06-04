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برلمان

وفد الحرية المصرى يتفقد مستشفى العزل ويطالب محافظ القليوبية برفع كفاءتها.. صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:08 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى يتفقد مستشفي العزل
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ماجدة بدوى
شكل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، لجنة من أعضاء الحزب برئاسته والمرور على مستشفي أبو المنجا، بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، التى تم تخصيصها للعزل، نظرًا لما تعانيه المحافظة من زيادة عدد المصابين بعدوي فيروس كورونا والمعاناه الشديدة في عدم وجود أماكن للعزل.

وعقب الزيارة عقد حسب الله، اجتماعا عاجلا مع أمانة الحزب بحضور محمد على صقر أمين الحزب بشبرا الخيمة، وأعضاء لجنة الصحة بالحزب، وتم إعداد مذكرة وعرضها على اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعقب اجتماع مجلس الوزاراء مع المحافظين، وتم إقرار ما ورد فى المذكرة، وتكليف وكيل وزارة الصحة والعرض بتوفير أماكن للعزل في مدينة شبرا الخيمة .

تضمنت المذكرة ضرورة تخصيص مستشفى ناصر العام للعلاج والعمليات الحرجة والطوارئ فقط، وتخصيص مستشفي افاريتو للعزل للحالات المتوسطة، وتخصيص مستشفي أبو المنجا للعزل، وتخصيص مركز صحة نوبار وصحة شبرا البلد للعزل للحالات المتوسطة وهي مراكز صالحة تماما لتخصيصها لهذا الغرض، وذلك بالنسبة لإدارة غرب شبرا الخيمة.

كما تتضمنت المطالبة برفع كفاءة مستشفي بهتيم المخصصة للعزل من حيث أعمال السباكة وتوفير أجهزة تنفس صناعي ويوجد جاهزين غير صالحين ولا تعمل بطاقتها، وكذلك تخصيص مركز طبي مسطرد ومركز طبي المطور ببهتيم مراكز صالحة للعزل للحالات المتوسطة، وذلك بالنسبة لشبرا الخيمة شرق.
وفد الحرية المصرى يتفقد مستشفى العزل ويطالب محافظ القليوبية برفع كفاءتها.. صور
وفد الحرية المصرى يتفقد مستشفى العزل ويطالب محافظ القليوبية برفع كفاءتها.. صور
وفد الحرية المصرى يتفقد مستشفى العزل ويطالب محافظ القليوبية برفع كفاءتها.. صور
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