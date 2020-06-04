خوفا من كورونا.. أهالى ترعة الشابورى ببهتيم شبرا الخيمة يستغيثون من سوق عشوائى وسط المنطقة السكنية

شكا المواطن يوسف محمد ، من سكان شارع ترعة الشابورى بعزبة ناصر فى بهتيم حى شبرا الخيمة ثانى محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إقامة سوق عشوائى داخل المنطقة السكنية .





ويقول فى رسالته : نعانى من إقامة سوق عشوائى داخل المنطقة السكنية وهو ما يعوق حركة دخول وخروج سكان المنطقة إلى منازلهم بالإضافة إلى التجمعات والتكدس الكثير الذى يزيد من فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وناشد الأهالى المسئولين العمل سريعا على نقل هذا السوق إلى منطقة أخرى غير مأهولة بالسكان لحماية المواطنين.





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