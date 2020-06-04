AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

خوفا من كورونا.. أهالى ترعة الشابورى ببهتيم شبرا الخيمة يستغيثون من سوق عشوائى وسط المنطقة السكنية

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:25 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن يوسف محمد ، من سكان شارع ترعة الشابورى بعزبة ناصر فى بهتيم حى شبرا الخيمة ثانى محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إقامة سوق عشوائى داخل المنطقة السكنية .

ويقول فى رسالته : نعانى من إقامة سوق عشوائى داخل المنطقة السكنية وهو ما يعوق حركة دخول وخروج سكان المنطقة إلى منازلهم بالإضافة إلى التجمعات والتكدس الكثير الذى يزيد من فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
وناشد الأهالى المسئولين العمل سريعا على نقل هذا السوق إلى منطقة أخرى غير مأهولة بالسكان لحماية المواطنين.

أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكوى من قطع مياه الشرب عن منشية الحرية بشبرا الخيمة

شكوى من وجود أسواق عشوائية فى شبرا الخيمة

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

بعد ارتفاع حالات الإصابة.. ماذا فعل نواب شبرا الخيمة للقضاء على أزمة كورونا؟

خوفا من كورونا.. مواطنون يشكون زحام سوق بشبرا الخيمة..صور

بعد فرض الحجر الصحي على مناطق فيها.. ما الذي يحدث في شبرا الخيمة؟

ترشيحاتنا

بيل جيتس يعلن الموعد النهائي لإنتاج أول علاج لكورونا

الوضع مقلق.. طبيب سعودي يتحدث عن تطور غامض بشأن فيروس كورونا في المملكة

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

بملابس سوداء.. شيما الحاج تبرز رشاقتها على إنستجرام

المفتي السابق يكشف عن خطأ شائع في التسبيح عقب الصلاة

يمنع انتشار الفيروس داخل خلايا الجسم.. أهم المعلومات حول فيتامين "لاكتوفيرين"

AdvertisementS

السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

أكلت «أناناس مفخخ» بالمتفجرات.. قصة أنثى فيل حامل تعاطف معها العالم.. صور

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية.. احرصوا على ارتداء الكمامة فى هذه الأماكن

تقوية المناعة بالقهوة .. 3 إضافات صحية للكافيين

بعد انتهاء كورونا.. 10 أشياء عليك الانتباه إليها قبل شراء سيارة مستعملة