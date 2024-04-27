عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معرض للمصور المصري الأرميني كيغام دجيغاليان يوثق الواقع الحالي في غزة

صدى البلد

أطلق المصور المصري الأرميني كيغام دجيغاليان مساء اليوم /الجمعة/، فعاليات معرضه "صور كيغام في غزة"؛ وهو يتناول الفترة التي قضاها جده، والذي يحمل الاسم نفسه، في قطاع غزة ويرصد من خلالها الواقع الاجتماعي والسياسي للقطاع خلال الفترة من 1940 حتى 1981.


وقال كيغام دجيغاليان - خلال تدشين المعرض بالمعهد الثقافي الفرنسي والذي يستمر حتى 12 مايو - "عندما بدأت هذا المشروع عام 2018 لم يكن لدي إلا ثلاثة صناديق حمراء من النيجاتيف وبعض البومات صور العائلة وحكيات عن جدي كيغام، مشيرا إلى أن عائلته لم تتمكن من الحصول على أرشيف جدي الفوتوغرافي في غزة".


وأضاف:" فتحت الصناديق والمستندات وفحصتها ولكن عملية تنسيق أو إعادة إحياء هذا الأرشيف الصغير بدت مهمة هائلة بالنسبة لي".، لافتا إلى أنه أدرك ، وهو يتفاعل مع هذه المجموعة من المواد الفوتوغرافية ، أن مفهوم التاريخ المتقطع إنما هو أساسي لإجراء بحثه "تاريخ غزة وفلسطين المتقطع وأرمينيا وقصة شتات كيغام".
وأوضح أنه قرر أن يتخلى عن تحديد هوية كل شخص في الصور أو محاولة تحديد تواريخ كل صورة بدقة وانه اختار بدلا من ذلك مواجهة الصور بشكل صريح وغير نمطي.


وقسم المصور الأرميني المواد المعروضة إلى أربعة موضوعات ، الاستوديو وذاكرة غزة وهذان الموضوعان يحاولان تناول الممارسة الفوتوغرافية لكيغام وتفاعله الاجتماعي والسياسي مع أهل غزة ، بينما يتناول الموضوع الثالث "البوم العائلة" وهو أيضا قراءة للواقع الاجتماعي والجغرافي لغزة في منتصف القرن العشرين ، بينما يتركز الموضوع الرابع على "مكالمة زووم" ويحتوي على بعض الصور الرئيسية لكيغام انتقلت له بواسطة مكالمة زووم.


وقال الدكتور افيديس كيغام دجيغاليان - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المعرض - إن المعرض هو عبارة عن صور التقطها والدي الذي عمل مصورا في قطاع غزة وهي توثق للفترة من ١٩٤٠ وحتى ١٩٨١.
وأضاف أن الصور توثق وتكشف وتسجل كيف كان يعيش قطاع غزة ومن مر على غزة من القيادات المصرية الوطنية مثل الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر.


وأوضح أن المعرض يكشف بجلاء حالة الانتعاش والازدهار التي كان يعيشها قطاع غزة الذي بات الآن مدمرا.
من جانبه، قال المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين ناجي الناجي ، في تصريحات لـ /أ ش أ/ على هامش مشاركته في المعرض - أن المعرض يضم صورا للمجتمع الفلسطيني سواء غزة والقدس ونابلس قبل النكبة.
وأضاف الناجي أن صور المعرض تكشف الوجه الحضاري والثقافي الراقي للمجتمع الفلسطيني لاسيما في مجالي الثقافة والآداب.
واعتبر أن المعرض يعد رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن صوت الفن والثقافة والهوية الفلسطينية لن تتوقف وستستمر ضد محاولات طمسها وإخمادها.

معرض صور غزة المعهد الثقافي الفرنسي كيغام دجيغاليان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ رخصت 50 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض يتراجع

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

أبرزها الأهلي.. رسميـا| 4 أندية تمثل قارة أفريقيا بكأس العالم للأندية 2025

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندو لـ شيكابالا.. ماذا حدث فى غانا؟

ترشيحاتنا

اليوم... بدء مهرجان المسرح العالمي فى أكاديمية الفنون

35 حالة تسمم جماعي في أحد مطاعم السعودية.. والصحة تكشف التفاصيل

عدوان سافر وهمجي.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

صفات في المرأة برج الثور تجعلها شريكة حياة مثالية للرجل

هل يجوز التصرف في العقار الضامن بالبيع؟.. القانون يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البقع السوداء على سيارتك تهدد بانقراض الحشرات.. كيف ذلك؟

تتحول لقارب.. BYD تطلق سيارة مميزة يمكنها السباحة

سيارة رياضية بدفع رباعي.. أقوى مواصفات فورمولا إي الجديدة

خليها تعفن تمتد إلى اللحوم.. المقاطهة سلاح الشعب أمام جشع التجار|كيلو اللحمة وصل كام؟

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ