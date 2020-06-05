سكرتير مساعد البحيرة يتابع توفير المستلزمات الطبية الخاصة بعزل مصابين ڤيروس كورونا

قام اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة واللجنة المشكلة برئاسته وبحضور مدير غرفة العمليات وممثلى الطب العلاجي والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وعضو من الرقابة والمتابعة ونائب رئيس مدينة دمنهور بتفقد مستشفى الصدر المخصصاتان لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتفقد السكرتير المساعد انتظام سير العمل توافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات وكذا متابعة السجلات والانضباط الادارى وانتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والحالة العامة للمستشفى كما قامت اللجنة بمتابعة اعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها .

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وكان اللواء هشام آمنة قد اكد على استمرار عمل اللجان والتنسيق المستمر مع مديرية الصحة لتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وشدد على التأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى

