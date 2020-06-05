حسام عاشور يعلن تراجعه عن الاعتزال ويحدد وجهته القادمة

أعلن حسام عاشور نجم و قائد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن تراجعه عن قرار الاعتزال والذي اتخذه خلال الفترة الماضية عقب جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي و سيدعبد الحفيظ مدير الكرة
وأكد حسام عاشور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أنه تلقي عدد من العروض للاحتراف بالخارج احدها من السعودية والاخر من البرتغال مشددا أنه سيحدد وجهته المقبله خلال الفترة المقبلة
وأضاف حسام عاشور أن يشكر تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على كل ما قدمه له خلال الفترة الماضية مشددا انه رجل صاحب كلمه " وعد واوفى "
وتابع أن " اخلاقه و تربيته لا تسمح له بان ينكر فضل من ساعده ووقف بجانبه "