حسام عاشور يعلن تراجعه عن الاعتزال ويحدد وجهته القادمة





وأكد حسام عاشور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أنه تلقي عدد من العروض للاحتراف بالخارج احدها من السعودية والاخر من البرتغال مشددا أنه سيحدد وجهته المقبله خلال الفترة المقبلة





وأضاف حسام عاشور أن يشكر تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على كل ما قدمه له خلال الفترة الماضية مشددا انه رجل صاحب كلمه " وعد واوفى "









وتابع أن " اخلاقه و تربيته لا تسمح له بان ينكر فضل من ساعده ووقف بجانبه "





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي اعتمد ما أوصت به لجنة التخطيط بالنادي، بإلغاء كافة الامتيازات المُقدمة لـ حسام عاشور حال اعتزاله داخل جدران النادي، والتي كان أبرزها إقامة مباراة اعتزال له.