سياسي يكشف أسباب زيارة رئيس البرلمان الليبي للقاهرة

قال عبد الحكيم معتوق المحلل السياسي الليبي، إن زيارة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح للقاهرة حسبما أفادت وسائل إعلام محلية وعربية تأتى في توقيت مهم وستفرز عن مخرجات مهمة للأزمة الليبية.





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وأوضح "معتوق" في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور فضلا عن أنها مكملة للزيارة التى قام بها المشير خليفة حفتر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تندرج زيارته ضمن سياق ثوابت الأمن القومي المشترك ومنع استمرار التدخلات الخارجية ، أما زيارة عقيلة فتأتى ضمن المبادرة السياسية التي أطلقها رئيس مجلس النواب والمتعلقة بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية الضامن فيها الجيش الوطني التي مهمته محاربة الإرهاب .





وكانت قناة "العربية"، قد أفادت اليوم الجمعة، بأن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح سيقوم قريبًا بزيارة إلى مصر لبحث عدة ملفات هامة وأبرز التطورات على الساحة الليبية.









وكانت "العربية" نقلت عن مصادرها الخاصة أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أبلغ مصر تمسكه بحظر جوي على الطائرات التركية قبل المشاركة في أي مفاوضات.





وأوضحت المصادر أن المشير حفتر جدد طلبه برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وأن حفتر أبلغ القاهرة بتدخل الجيش التركي بشكل مباشر في معارك ليبيا





وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن المشير حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.









وقال المسماري في تصريحات لـ"العربية": "مطلب رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحًا"، موضحا أن "المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط".





وشدد المتحدث على أن "الليبيين سيخرجون تركيا من البلاد"، مستنكرا أن يقوم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "بتوجيه الشكر إلى أردوغان الذي يحتل ليبيا".





وتعهد المسماري ان "يعود الجيش الليبي إلى السلاح إذا لم يتم إخراج الأتراك، مشيرا إلى أن "الجيش اعاد التمركز خارج طرابلس لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي"



























