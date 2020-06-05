نظام جديد للجنة التخطيط للكرة بالأهلي

لم تتوقف لجنة التخطيط للكرة بالأهلي عند إنهاء ملف مروان محسن غدًا السبت بعد إنهاء أزمة سعد الدين سمير ولكنها امتدت لعمل مسح كامل ومناقشة جميع عقود اللاعبين وترتيب أولويات تجديد التعاقد . امتدت





وكلفت اللجنة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في تمديد تعاقد حارس المرمى محمد الشناوي وتعديله ماليًا وضمه للفئة الأولي بعد ان بات هو حارس المنتخب الوطني بجانب انه قائد الفريق حاليًا.









وتواصل اللجنة اجتماعاتها في حضور محمود الخطيب رئيس النادي وبكامل تشكيلها لدراسة وضع قطاع الكرة بالكامل في ظل رغبة الهيكلة التي وضع أطر وخطط عريضة لها .





وتسلمت اللجنة تقرير فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين عن ترشيحة لبعض اللاعبين الذي يدرسون عمل عقود لهم.





وأكدت اللجنة أنها لم تتلق أي عروض رسمية أو ودية لأي لاعب بالفريق وكل ما يتردد عباراة عن إجتهادات لا أكثر سواء علي صعيد وليد ازارو أو جونيور اجايي وعلي معلول ، وقالت أن توقف النشاط الرياضي في أغلب البلدان العربية بسبب وباء كورونا يعيق التفاوض علي أي لاعب في الفترة الحالية .