البيئة: ندرس فرض عقوبات على من يلقي الكمامات بطريقة غير آمنة .. فيديو

قال طارق العربي، مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة تتعامل مع مهمات الوقاية الشخصية فور التخلص منها، متابعا إلقاء المهمات على الأرض ستضر بصحة الإنسان والبيئة، لافتا إلى ضرورة غسل الجونتيات بالماء والصابون قبل إلقائها، وأيضا
مشيرا أن الوزارة حاليا تدرس فرض عقوبات على من يتخلص من الكمامات بطريقة غير آمنة.
وأضاف العربي، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، على الجميع نزع الكمامات بالطريقة الصحيحة من خلال الجزء المتواجد عند الأذن، ومن ثم يقوم بغلسها بالماء والصابون لمدة تتراوح من 40 إلى 60 ثانية وثم تقطيعها وإلقائها في سلة القمامة، مشددا كل هذا وانت ترتدي الجوانتي.
وأوضح مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، أن هناك تنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن دفن النفايات الطبية بطريقة آمنة، بالإضافة إلى وجود تنسيق أيضًا مع وزارة الصحة في هذا الملف، وهو مفعل من قبل وجود فيروس كورونا، وحاليًا يتم على أعلى مستوى بعد ظهور الفيروس.
وأكد أن هناك أماكن يتم فيها التخلص الآمن من النفايات الطبية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير الكمامات ومهمات الوقاية الشخصية للعاملين بقطاع النظافة حفاظا على صحتهم.