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البيئة: ندرس فرض عقوبات على من يلقي الكمامات بطريقة غير آمنة .. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:01 ص
إلقاء الكمامات
إلقاء الكمامات
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اسراء صبري
قال طارق العربي، مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة تتعامل مع مهمات الوقاية الشخصية فور التخلص منها، متابعا إلقاء المهمات على الأرض ستضر بصحة الإنسان والبيئة، لافتا إلى ضرورة غسل الجونتيات بالماء والصابون قبل إلقائها، وأيضا 
مشيرا أن الوزارة حاليا تدرس فرض عقوبات على من يتخلص من الكمامات بطريقة غير آمنة.

وأضاف العربي، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، على الجميع نزع الكمامات بالطريقة الصحيحة من خلال الجزء المتواجد عند الأذن، ومن ثم يقوم بغلسها بالماء والصابون لمدة تتراوح من 40 إلى 60 ثانية وثم تقطيعها وإلقائها في سلة القمامة، مشددا كل هذا وانت ترتدي الجوانتي.

وأوضح  مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، أن هناك تنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن دفن النفايات الطبية بطريقة آمنة، بالإضافة إلى وجود تنسيق أيضًا مع وزارة الصحة في هذا الملف، وهو مفعل من قبل وجود فيروس كورونا، وحاليًا يتم على أعلى مستوى بعد ظهور الفيروس.

وأكد  أن هناك أماكن يتم فيها التخلص الآمن من النفايات الطبية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير الكمامات ومهمات الوقاية الشخصية للعاملين بقطاع النظافة حفاظا على صحتهم.


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