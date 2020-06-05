البيئة: ندرس فرض عقوبات على من يلقي الكمامات بطريقة غير آمنة .. فيديو

وأضاف العربي، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، على الجميع نزع الكمامات بالطريقة الصحيحة من خلال الجزء المتواجد عند الأذن، ومن ثم يقوم بغلسها بالماء والصابون لمدة تتراوح من 40 إلى 60 ثانية وثم تقطيعها وإلقائها في سلة القمامة، مشددا كل هذا وانت ترتدي الجوانتي.