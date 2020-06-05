المكسيك تسجل ارتفاعا قياسيا بأعداد المصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل رقم قياسي في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، عقب إعلانها عن 4 آلاف و442 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأشارت الوزارة إلى أن الأعداد الجديدة المسجلة رفعت إجمالي الإصابات بالبلاد ليصل إلى 105 آلاف و680 حالة.





وتابعت: "تم تسجيل 816 حالة وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 12 ألفا و545 حالة وفاة".





وشهدت المكسيك تفشيا للفيروس بوتائر متسارعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت منذ أكثر من أسبوع نحو 3 آلاف إصابة جديدة كل يوم أو أكثر من ذلك.



