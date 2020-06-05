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لمواجهة إمبراطورية السايس بالشوارع.. البرلمان يناقش قانون تنظيم ساحات الانتظار..فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:07 ص
فرح سعيد
فرح سعيد
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محمود محسن
أكدت الإعلامية فرح سعيد أن "إمبراطورية السياس" تسيطر على الشوارع ويعاني منها قائدو المركبات يوميا؛ لافتة إلى أنه بدءا من الأحد المقبل سيناقش البرلمان قانون تنظيم ساحات إنتظار السيارات.

وأضافت سعيد خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن هذا القانون إذا تم تطبيقه سيشعر الكثير من المواطنين بالأمان. 

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وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن الدولة المصرية تقوم بمجهودات عديدة في هذا الملف وتقوم بتوسعة العديد من الطرق من أجل أن يتم توفير أماكن وساحات لإنتظار السيارات. 

وأشارت الإعلامية فرح سعيد إلى أنه على الرغم من تلك الجهود يظهر السياس والذين يقومون بوضع يدهم على مكان معين ويظهر الزحام والتكدس مرة أخرى. 

وقالت مقدمة برنامج صباح البلد: إنني أتمنى أن تنتهي العشوائية والزحام من الشوارع المصرية. 

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