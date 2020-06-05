تامر مجدي: ذهبت لقبر الشهيد علي وتحدثت مع والدته بعد مسلسل الاختيار

قال تامر مجدي، الذي جسد دور الشهيد على على بمسلسل الاختيار ، إنه سعيد بالعمل مع الفنان أمير كرارة، مؤكدًا أنه كان يعتبره أخوه الصغير ويدعمه فى العمل.





وأضاف تامر مجدي خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن أمير كرارة من الشخصيات المحبوبة، ويخفف على جميع الفنانين المشاركين معهم فى المسلسل.





وأشار تامر مجدي إلى أن دوره فى مسلسل الاختيار له بصمة، مضيفا أنه ذهب لقبر الشهيد على، وتحدث مع والدة الشهيد.





وعرض تامر مجدي مقطع فيديو بينه وبين والدة الشهيد بعد تجسيده شخصية الشهيد على، وقامت والدة الشهيد بالدعاء لـ الفنان تامر مجدي.





ولفت تامر مجدي إلى أن والدة الشهيد قالت له أنه يشبه نجلها بنسبة 100%، وأعربت عن سعادتها لتجسيد الشخصية بهذا الشكل.



