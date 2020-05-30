الإرهابيون معمول لهم غسيل مخ.. محمود كمال: كنت هطير من الفرح بعد ترشيحى لـ الاختيار.. فيديو

قال الفنان محمود كمال، مجسد دور إرهابي في مسلسل الاختيار ، إن هناك اختلاف اراء بين متابعية على شخصيتة، معقبا: بيقولولي بنحبك وفي نفس الوقت بنكرهك..بنحبك على المستوى الشخصي..بس كرهناك لما عملت دور الإرهابي".





وأضاف محمود كمال ،خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه استطاع أن يتقمص شخصية التكفيري بعد مذاكرة ومتابعة للتكفيرين في الواقع، معقبا: اتفرجت علي التكفريين وشوفت عايشين ازاى وحياتهم عامله ازاي".





وتابع :المسلسل عشان شعبيتة كبيرة اتشاف في كل حته..ورد فعل الناس وتفاعلهم سواء على السوشيال ميديا أو في الشارع يخض.





وواصل قائلا: الناس مش قادرة تميز بين شخصيتك الحقيقة وأنك ممثل..الناس متعلقة بالموضوع كأنة حقيقي".



