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حوادث

شاهد.. تركيب أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنطقة سجون جمصة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:58 ص
تركيب أطراف صناعية
تركيب أطراف صناعية لعدد من النزلاء
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مصطفى الرماح
قام قطاع السجون بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدنى بتوفير أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة (بمنطقة سجون جمصة) وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

 يأتى ذلك فى إطار حرص القطاع على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية على أعلى مستوى لكافة نزلاء القطاع وتحقيق قدر من التواصل الإجتماعى للنزلاء بالمجتمع الخارجى وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع تمهيدًا لعودتهم إليه كمواطنين صالحين عقب إنتهاء فترة عقوبتهم .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الداخلية بتعظيم أوجه الرعاية الطبية والإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون ، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى وتحقيق التواصل المجتمعى ، ودعمًا لتوجهات الوزارة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان .

شاهد.. تركيب أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنطقة سجون جمصة
شاهد.. تركيب أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنطقة سجون جمصة
شاهد.. تركيب أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنطقة سجون جمصة
شاهد.. تركيب أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنطقة سجون جمصة
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