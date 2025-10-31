6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 107 شركات من القطاع الخاص في 16 محافظة قد أبدت استعدادها لتوفير 6721 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المختلفة، منها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي...وتشمل النشرة الحالية فرصًا متاحة في 16 محافظة هي: القاهرة، و المنوفية، والسويس، والقليوبية، والغربية، وبني سويف، وجنوب سيناء،وسوهاج، وأسيوط، وبورسعيد،و الإسماعيلية، والإسكندرية، والبحر الأحمر،وأسوان، والمنيا.

تخصصات متعددة وفرص متنوعة للشباب

وتضم النشرة فرص عمل في عدد كبير من التخصصات، منها:أخصائي تسويق – أخصائي موارد بشرية – مهندسو اتصالات وكهرباء – مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء – مديرو صيانة – محاسبون – مشرفو مواقع وتنجيد – ليدي جارد (إناث) – مشرفو إنتاج – شيفات – أخصائيو مشتريات – بائعون – مقدمو طلبات – أمناء مخازن – مندوبو مبيعات – مراقبو جودة – فنيون بمختلف التخصصات – سائقون برخص أولى وثانية وثالثة – وأفراد أمن – إضافة إلى فرص عمل في مجال الفندقة والمطاعم بجميع أقسامها – إلى جانب عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

*توجيهات الوزير للمديريات بالمُتابعة الميدانية وتطبيق الحد الأدنى للأجور*

وجّه وزير العمل، محمد جبران، جميع مديريات العمل في المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة المنشآت التي تم الإعلان عن الوظائف بها، مشددًا على أهمية تحري المصداقية في نشر فرص العمل وتوثيق عملية التوظيف حتى استلام العامل مهامه رسميًا.

القطاع الخاص 

وجدد الوزير دعوته إلى شباب مصر بضرورة الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب للوظائف التي يحتاجها سوق العمل..وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة وتحقق طموحات الشباب في مختلف المحافظات، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بانتظام.

آليات التقديم على الوظائف المعلنة

وبيّنت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة يتم خلال شهر نوفمبر 2025، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل في المحافظات، كما يمكن التقديم مباشرةً من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

نشرة التوظيف الدورية 

وأشارت الوزارة إلى أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تُصدر بانتظام كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة الأستاذة هبة أحمد، وإعداد الأستاذة منى شوقي باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة في مختلف المحافظات.

فرص خاصة لذوي الهمم 

وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي عمالها لهذه الفئة.ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة الحالية لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتوفير فرص عمل لائقة تحقق الدمج الكامل والمستدام لهم.

