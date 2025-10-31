عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عطلًا مفاجئًا في القطار رقم 169 «ركاب»، أثناء مروره أمام محطة قرية طنسا التابعة لمركز بني مزار، ما تسبب في توقف جزئي لحركة القطارات القادمة من مناطق الوجه القبلي في اتجاه القاهرة.

وأفاد مصدر بهيئة السكة الحديد، أنه فور وقوع العطل، تم إخطار الجهات المختصة وفرق الطوارئ، حيث يجري حاليًا تشغيل الحركة على خط واحد بشكل مؤقت لحين الدفع بجرار بديل لسحب القطار المتوقف وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

وأكد المصدر أن الهيئة تبذل جهودًا مكثفة للانتهاء من سحب القطار المتعطل في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب واستمرار حركة التشغيل بأمان.