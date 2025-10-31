قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
توك شو

تتويجًا لسنوات من العمل.. العالم على موعد لافتتاح أضخم صرح ثقافي وأثري مخصص لحضارة واحدة

المتحف المصري
المتحف المصري
محمد البدوي

تستعد الدولة المصرية لحدث تاريخي عالمي ينتظره العالم؛ يتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر صرح ثقافي وأثري في العالم مخصص لحضارة واحدة. 

عظمة الحضارة المصرية

ويأتي هذا الافتتاح تتويجًا لسنوات من العمل الدؤوب والتخطيط المتقن الذي شاركت فيه كوادر مصرية وخبرات دولية، بهدف إبراز عظمة الحضارة المصرية القديمة في أبهى صورها.

ويقع المتحف المصري الكبير على مقربة من أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة منذ اكتشافها.

 الأصالة والتكنولوجيا المتطورة

كما تم تصميم المتحف بأحدث التقنيات الحديثة في العرض المتحفي، بما يتيح للزائرين تجربة فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا المتطورة.

ممرات سياحية حديثة 

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بالاستعدادات الخاصة بهذا الحدث، حيث تم تطوير شبكة الطرق والمواصلات المحيطة بالمتحف، وإنشاء ممرات سياحية حديثة تربط بين المتحف والمنطقة الأثرية.

 كما تستعد وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنظيم حفل افتتاح عالمي يليق بمكانة مصر وحضارتها، بمشاركة قادة دول وشخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم.

قوة ناعمة تدعم الاقتصاد

ويعكس هذا المشروع رؤية الجمهورية الجديدة في تحويل التراث المصري إلى قوة ناعمة تدعم الاقتصاد الوطني وتؤكد مكانة مصر كمركز حضاري وثقافي رائد عالميًا.

 افتتاح المتحف المصري

من جانبه؛ قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، إنّ افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا يُعدّ حدثًا عالميًا فريدًا يجسد رؤية الدولة المصرية في الجمع بين عبق الماضي وروح الحداثة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المتحف يُقام في موقع استثنائي يمتد على جبانة منف الأثرية من أبو رواش شمالًا حتى الليشت جنوبًا.

الحضارة القديمة والنهضة الحديثة

وتابع أنّ هذا المشروع العملاق يربط بين أعظم بناء حجري في التاريخ وهو الهرم، وأعظم صرح حديث وهو المتحف الكبير، عبر ممشى سياحي يتيح للزوار تجربة استثنائية تجمع بين الحضارة القديمة والنهضة الحديثة.

 تغيير خريطة السياحة

وأوضح وزيري أنّ المتحف سيسهم في تغيير خريطة السياحة العالمية في القاهرة، إذ سيضيف يومًا جديدًا على الأقل إلى برامج زيارة السائحين للعاصمة المصرية، بفضل الخدمات المتكاملة التي أُنشئت داخله، مثل الكافيتريات والمطاعم ومناطق الترفيه ومتحف الطفل.

عرض مركب الملك خوفو

ولفت إلى أنّ عرض مركب الملك خوفو للمرة الأولى بهذا الشكل المهيب، إلى جانب ترميم المركب الثانية أمام الزوار، سيُعد من أبرز المشاهد التي ستجذب عشاق الآثار من جميع أنحاء العالم.

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

انهيار منزل

مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا

احمد الاحمر

قائمة أحمد الأحمر تتقدم بأوراق الترشح لانتخابات نادي النصر

فيريرا

الدردير يعلق على أداء يانيك فيريرا مع الزمالك

وزارة الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تستعد لإطلاق مشروع "حب وحياة" لدعم أمهات الأطفال من ذوي القدرات والهمم

بالصور

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

