تتويجًا لسنوات من العمل.. العالم على موعد لافتتاح أضخم صرح ثقافي وأثري مخصص لحضارة واحدة

تستعد الدولة المصرية لحدث تاريخي عالمي ينتظره العالم؛ يتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر صرح ثقافي وأثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.

عظمة الحضارة المصرية

ويأتي هذا الافتتاح تتويجًا لسنوات من العمل الدؤوب والتخطيط المتقن الذي شاركت فيه كوادر مصرية وخبرات دولية، بهدف إبراز عظمة الحضارة المصرية القديمة في أبهى صورها.

ويقع المتحف المصري الكبير على مقربة من أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة منذ اكتشافها.

الأصالة والتكنولوجيا المتطورة

كما تم تصميم المتحف بأحدث التقنيات الحديثة في العرض المتحفي، بما يتيح للزائرين تجربة فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا المتطورة.

ممرات سياحية حديثة

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بالاستعدادات الخاصة بهذا الحدث، حيث تم تطوير شبكة الطرق والمواصلات المحيطة بالمتحف، وإنشاء ممرات سياحية حديثة تربط بين المتحف والمنطقة الأثرية.

كما تستعد وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنظيم حفل افتتاح عالمي يليق بمكانة مصر وحضارتها، بمشاركة قادة دول وشخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم.

قوة ناعمة تدعم الاقتصاد

ويعكس هذا المشروع رؤية الجمهورية الجديدة في تحويل التراث المصري إلى قوة ناعمة تدعم الاقتصاد الوطني وتؤكد مكانة مصر كمركز حضاري وثقافي رائد عالميًا.

افتتاح المتحف المصري

من جانبه؛ قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، إنّ افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا يُعدّ حدثًا عالميًا فريدًا يجسد رؤية الدولة المصرية في الجمع بين عبق الماضي وروح الحداثة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المتحف يُقام في موقع استثنائي يمتد على جبانة منف الأثرية من أبو رواش شمالًا حتى الليشت جنوبًا.

الحضارة القديمة والنهضة الحديثة

وتابع أنّ هذا المشروع العملاق يربط بين أعظم بناء حجري في التاريخ وهو الهرم، وأعظم صرح حديث وهو المتحف الكبير، عبر ممشى سياحي يتيح للزوار تجربة استثنائية تجمع بين الحضارة القديمة والنهضة الحديثة.

تغيير خريطة السياحة

وأوضح وزيري أنّ المتحف سيسهم في تغيير خريطة السياحة العالمية في القاهرة، إذ سيضيف يومًا جديدًا على الأقل إلى برامج زيارة السائحين للعاصمة المصرية، بفضل الخدمات المتكاملة التي أُنشئت داخله، مثل الكافيتريات والمطاعم ومناطق الترفيه ومتحف الطفل.

عرض مركب الملك خوفو

ولفت إلى أنّ عرض مركب الملك خوفو للمرة الأولى بهذا الشكل المهيب، إلى جانب ترميم المركب الثانية أمام الزوار، سيُعد من أبرز المشاهد التي ستجذب عشاق الآثار من جميع أنحاء العالم.