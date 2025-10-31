أحمد موسى ينقل أجواء المتحف المصري الكبير في بث مباشر| فيديو

ظهر الإعلامي أحمد موسى في بث مباشر من أمام المتحف المصري الكبير قبل ساعات من افتتاحه، مؤكدًا أن الافتتاح يمثل «الحدث الأبرز في القرن 21».

وقال أحمد موسى عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" في بث مباشر، إن أنظار العالم تتجه إلى مصر لمتابعة هذا الحدث التاريخي الذي يعكس مكانة مصر وحضارتها العريقة، مشيرًا إلى الاستعدادات المكثفة وظهور المنطقة في أبهى صورها من حيث التنظيم والنظافة وحركة المرور.

وتابع موسى: «المتحف قدام حضراتكو.. بكرة العالم كله ما عندوش إلا هذا المكان.. عيون العالم على أجمل مكان، أكبر حضور لاحتفالية بكرة هتشوفوها معانا».

وأضاف: «الدنيا ما شاء الله.. الشوارع كلها في منتهى النظافة والاستعدادات على أعلى مستوى.. لا فيه طريق اتقفل ولا الحياة اتعطلت، عظمة على عظمة، أحسن حاجة بتتعمل، أحسن حاجة بنقدمها، أهلا وسهلاً بضيوف مصر، من النهاردة الضيوف بدأت تتوافد إلى مصر، تأمين وحركة ما شاء الله، بلدنا جميلة جدًا، عندنا 42 ملك ورئيس دولة وحكومة و37 منظومة، لازم تبقوا فخورين ببلدنا".

وأكمل: "لازم نكون فخورين ببلدنا بالصرح الكبير دا، العالم كله يتحدث عن مصر، مفيش أحلى من كدا، المتحف المصري يستعد لاستقبال تاريخي، بكرة العالم كله قدامه هذا الحدث، 450 قناة تنقل الحدث، 74 مؤسسة إعلامية من أوروبا، 54 مؤسسة من أمريكا، 64 مؤسسة من العالم العربي ، و37 مؤسسة إعلامية من آسيا، بالإضافة إلى الإعلام المصري كله، العالم كله مش وراه حاجة غير مصر، مصر عاملة عظمة والله، إحنا بنوري حضراتكم جزء بسيط من اللي بيتعمل وبكرة هتشوفوا عظمة، مصر بلد الأمن والاستقرار، بعد ساعات العالم كله شايف، العالم بكرة هيقول مصر عاملة أعظم احتفال يليق بمصر وحضارتها".

واستطرد: "بكرة الساعة 4 على قناة صدى البلد، هقول لكم التكاليف من أول وضع حجر الأساس حتى الافتتاح، كل جنيه ادفع هنعرف ادفع إزاي، كمان أهو من قدام المتحف مفيش شارع اتقفل والله، أدي الشوارع أهي قدامكم، أنا ماشي معاكم أهو والدنيا ماشية".