مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل موجة نزوح واسعة في شمال كردفان بالسودان

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الخرطوم، إنّ ولاية شمال كردفان تشهد موجة نزوح كبيرة، خاصة من مدينة الزريبة وعدد من المدن المجاورة، عقب استهداف المنطقة بطائرات مسيّرة يوم أمس، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين المواطنين، ودفع المئات إلى مغادرة منازلهم باتجاه مناطق أكثر أمنًا.

نزوح متزايد مع تصاعد الاشتباكات

وأضاف المراسل أنّ عمليات النزوح ما تزال مستمرة بوتيرة متسارعة، في ظل تصاعد حدة العنف والاشتباكات المسلحة التي تعصف بعدة مناطق في الولاية.

الفاشر تحت سيطرة قوات الدعم السريع

وأوضح إبراهيم أنّ مدينة الفاشر لا تزال خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أنّ المدينة تشهد انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من بينها عمليات قتل وتعذيب ممنهج، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير.

كارثة إنسانية وتدهور في الخدمات الطبية

وأشار المراسل إلى أنّ الأوضاع الإنسانية في الفاشر بلغت مستوى كارثيًا، في ظل استمرار التصفيات العرقية وعمليات الاستهداف المتعمد للمؤسسات الحكومية والمستشفيات.

وأضاف أنّ مقاطع الفيديو الواردة من الميدان تُظهر مشاهد قصف مباشر للمرافق الطبية، وسقوط ضحايا بين الأطباء والمرضى، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي تعيشها المدينة في غياب الممرات الآمنة وغياب أي مساعدات إغاثية فعّالة.