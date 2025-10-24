لليوم الرابع.. هجوم عسكري عنيف على الخرطوم بالطائرات المسيرة

أفاد مصدر عسكري سوداني بأن قوات الجيش تصدت لمسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع على مطار الخرطوم الدولي لليوم الرابع.

في ساعات الاولى من صباح أمس، استهدفت طائرات مسيّرة مناطق جنوب ووسط الخرطوم، بما في ذلك مطار الخرطوم، قبل أن تتصدى لها المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني، الهجمات على المطار لم تكن جديدة، فقد تكررت في الأيام الماضية، رغم استئناف بعض الرحلات الجوية الداخلية.

مواجهات عنيفة في الفاشر

كما شهدت مدينة الفاشر غرب السودان مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع، حيث تحاول الأخيرة السيطرة على المدينة.

وتعاني الفاشر من حصار مستمر منذ أكثر من 500 يوم، ما تسبب في أزمة إنسانية حادة تشمل نقص الإغاثة، انتشار الأمراض، وتجويع السكان بسبب منع قوات الدعم السريع دخول المساعدات.

كما أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن القصف المستمر للأحياء السكنية والمقرات العسكرية في الفاشر يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، بينما نفّذ الجيش السوداني عمليات إنزال مظلي لتعزيز دفاعاته في المدينة.