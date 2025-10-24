قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
أخبار العالم

لليوم الرابع.. هجوم عسكري عنيف على الخرطوم بالطائرات المسيرة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل

أفاد  مصدر عسكري سوداني بأن قوات الجيش تصدت لمسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع على مطار الخرطوم الدولي لليوم الرابع.

في ساعات الاولى من صباح أمس، استهدفت طائرات مسيّرة مناطق جنوب ووسط الخرطوم، بما في ذلك مطار الخرطوم، قبل أن تتصدى لها المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني، الهجمات على المطار لم تكن جديدة، فقد تكررت في الأيام الماضية، رغم استئناف بعض الرحلات الجوية الداخلية.

مواجهات عنيفة في الفاشر 

كما شهدت مدينة الفاشر غرب السودان مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع، حيث تحاول الأخيرة السيطرة على المدينة. 

وتعاني الفاشر من حصار مستمر منذ أكثر من 500 يوم، ما تسبب في أزمة إنسانية حادة تشمل نقص الإغاثة، انتشار الأمراض، وتجويع السكان بسبب منع قوات الدعم السريع دخول المساعدات. 

كما أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن القصف المستمر للأحياء السكنية والمقرات العسكرية في الفاشر يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، بينما نفّذ الجيش السوداني عمليات إنزال مظلي لتعزيز دفاعاته في المدينة.

