خبير أمني سوداني: قصف مطار الخرطوم عمل إرهابي .. والدعم السريع تُدار من الخارج

أدان الخبير الأمني والاستراتيجي العميد جمال الشهيد، ما قامت به مليشيات الدعم السريع من قصف مطار الخرطوم الدولي خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن هذا الفعل يعد عملًا إجراميًا وإرهابيًا يمثل خرقًا خطيرًا للقوانين الدولية، نظرًا لأن المطار يُعد بوابة السودان إلى العالم الخارجي ويُستخدم لأغراض إنسانية وليست عسكرية.

وأشاد جمال الشهيد، في لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، بالدور المصري الداعم للسودان وحرص القاهرة الدائم على استقرار الوضع السوداني، مشيرًا إلى أن استهداف المطار يحمل دلالات عسكرية وسياسية تهدف من خلالها المليشيات إلى إظهار قدرتها على التأثير وفرض وجودها بالقوة.

وأوضح جمال الشهيد، أن القوات المسلحة السودانية تمتلك شبكة دفاع جوي قوية نجحت في التصدي لعدد كبير من الطائرات المسيرة التابعة للمليشيات، لافتًا إلى أن ما أصاب المطار كان عددًا محدودًا من المسيرات لا يمثل نجاحًا عسكريًا حقيقيًا، مؤكدا أن مليشيات الدعم السريع تنظيم إرهابي لا يؤمن بالسلام، وأن تحركاته الميدانية والسياسية تدار من الخارج بهدف زعزعة استقرار السودان.