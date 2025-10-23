قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ200 ألف جنيه .. امتلك شقة كاملة التشطيب في مشروع «ديارنا»
حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات
طفل شبرا الخيمة في الدارك ويب أمام جنايات الإتجار بالبشر بـ 3 قضايا
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
توك شو

خبير أمني سوداني: قصف مطار الخرطوم عمل إرهابي .. والدعم السريع تُدار من الخارج

السودان
السودان
محمود محسن

أدان الخبير الأمني والاستراتيجي العميد جمال الشهيد، ما قامت به مليشيات الدعم السريع من قصف مطار الخرطوم الدولي خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن هذا الفعل يعد عملًا إجراميًا وإرهابيًا يمثل خرقًا خطيرًا للقوانين الدولية، نظرًا لأن المطار يُعد بوابة السودان إلى العالم الخارجي ويُستخدم لأغراض إنسانية وليست عسكرية.

وأشاد جمال الشهيد، في لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، بالدور المصري الداعم للسودان وحرص القاهرة الدائم على استقرار الوضع السوداني، مشيرًا إلى أن استهداف المطار يحمل دلالات عسكرية وسياسية تهدف من خلالها المليشيات إلى إظهار قدرتها على التأثير وفرض وجودها بالقوة.

وأوضح جمال الشهيد، أن القوات المسلحة السودانية تمتلك شبكة دفاع جوي قوية نجحت في التصدي لعدد كبير من الطائرات المسيرة التابعة للمليشيات، لافتًا إلى أن ما أصاب المطار كان عددًا محدودًا من المسيرات لا يمثل نجاحًا عسكريًا حقيقيًا، مؤكدا أن مليشيات الدعم السريع تنظيم إرهابي لا يؤمن بالسلام، وأن تحركاته الميدانية والسياسية تدار من الخارج بهدف زعزعة استقرار السودان.

العميد جمال الشهيد مليشيات الدعم السريع السودان الدور المصري دفاع جوي

