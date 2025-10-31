قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المجلس الإسلامي السنغافوري يبحث التعاون العلمي والتدريبي مع دار الإفتاء المصرية

اجتماع بين الإفتاء المصرية ووفد إسلامى من سنغافورة
اجتماع بين الإفتاء المصرية ووفد إسلامى من سنغافورة
شيماء جمال

استقبلت دار الإفتاء المصرية وفدًا رفيع المستوى من المجلس الإسلامي السنغافوري (MUIS) ضم الدكتور البكري بن أحمد نائب الرئيس التنفيذي بالمجلس الإسلامي السنغافوري، والدكتور إيزال بن مصطفى قمر نائب مفتي سنغافورة، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والتدريبي بين دار الإفتاء والمجلس الإسلامي في سنغافورة.

اجتماع بين الإفتاء المصرية ووفد إسلامى من سنغافورة

وعقد الاجتماع بمقر مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، حيث رحب فضيلة الشيخ محمد مبروك الشيلاني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية بالوفد السنغافوري، مؤكدًا متانة العلاقات العلمية والإفتائية بين الجانبين، ودور دار الإفتاء المصرية في تأهيل العلماء والدعاة وإعداد المفتين وفق المنهج الوسطي الرشيد.

تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، أبرزها بحث أوجه التعاون في مجال التدريب وصناعة الفتوى، وإمكانية التحاق خريجي المؤسسات الدينية في سنغافورة بالبرنامج الدائم لتدريب الوافدين الذي تنظمه الدار، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية قصيرة متخصصة في علوم ومهارات الفتوى تعقد بمركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.

كما استعرض الوفد ملامح البرنامج الأكاديمي لجامعة سنغافورة للدراسات الإسلامية (SCIS) المزمع افتتاحها عام 2028، والذي يهدف إلى إعداد علماء مؤهلين للتعامل مع مستجدات الواقع وممارسة الإفتاء الرشيد، مع رغبة الجامعة في الاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية ومناهجها التدريبية فضلًا عن تدريب الطلاب السنغافوريين في دار الإفتاء المصرية.

وقد قام الوفد بجولة تفقدية داخل مقر دار الإفتاء، شملت قاعات مركز التدريب وعددًا من إدارات الدار، حيث تعرف على طبيعة البرامج التدريبية التي تنفذها الدار، وتاريخها العريق الممتد منذ نحو 130 عامًا، فضلًا عن دورها المحوري في نشر الفكر الوسطي وإرساء منهج الاعتدال في الإفتاء داخل مصر وخارجها.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد السنغافوري عن شكره وتقديره لدار الإفتاء المصرية على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدًا حرص المجلس الإسلامي السنغافوري على تعزيز التعاون مع دار الإفتاء المصرية لما تمثله من مرجعية علمية رائدة ومؤسسة إفتائية عالمية تسهم في خدمة قضايا الفتوى ونشر قيم الوسطية في العالم الإسلامي.

المجلس الإسلامي السنغافوري الإفتاء دار الإفتاء المصرية بحث التعاون العلمي والتدريبي سنغافورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

الزمالك

صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي

احمد موسي

بالزي الفرعوني.. أحمد موسي يحتفي بافتتاح المتحف المصري

ترشيحاتنا

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

اجتماع بين الإفتاء المصرية ووفد إسلامى من سنغافورة

المجلس الإسلامي السنغافوري يبحث التعاون العلمي والتدريبي مع دار الإفتاء المصرية

بالصور

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد