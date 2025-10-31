قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

عالم بالأوقاف يثبت بالدليل القرآني أن الإسلام بريء من التشدد والغلو

د. أيمن أبو عمر
د. أيمن أبو عمر
عبد الرحمن محمد

شدد الدكتور أيمن أبو عمر، أحد علماء وزارة الأوقاف، على أن رسالة الإسلام لم تُرسل لتكون عبئًا على الناس أو طريقًا إلى الشقاء، بل أنزلها الله تعالى رحمةً للعالمين وسعادةً للإنسان، مؤكدًا أن مطلع سورة طه جاء ليرسخ هذا المعنى العظيم في قوله تعالى: «طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى».

وقال الدكتور أبو عمر، خلال لقاء تلفزيوني ، إن هذه الآية الكريمة تمثل قاعدة قرآنية عظيمة ترد على كل دعاة الغلو والتشدد، وتؤكد أن الإسلام منهج رباني يسير على خطى الرحمة والاعتدال، لا على طريق المشقة والعنت. وأوضح أن من ينظر إلى الدين على أنه قيود أو أحمال ثقيلة، قد أساء فهم رسالة القرآن التي جاءت لهداية الناس وتيسير حياتهم.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثال الأوضح لتطبيق هذا المنهج القرآني، إذ جسّد معاني الرحمة واللين في حياته، فكان القرآن سلوكه العملي، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان خلقه القرآن»، موضحًا أن كل مَن يتبع خطى النبي يجد في الدين راحةً وسكينةً لا مثيل لهما.

وأشار إلى أن من يفرض على نفسه أو على الآخرين ما لم يأمر به الله، ويشدد في الدين بلا علم ولا بصيرة، يبتعد عن مقاصد الإسلام وروحه الحقيقية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الدين يُسر، ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه»، أي أن المبالغة في التكليف تخرج بالإنسان من دائرة التوازن إلى مشقة لا فائدة منها.

وأكد أبو عمر في ختام حديثه أن الإسلام جاء لصناعة إنسان متوازن سعيد في دنياه وآخرته، يعيش بدين الرحمة لا دين الغلو، ويفهم أن جوهر الإيمان هو السعادة والطمأنينة لا العنت والمعاناة.


 

أيمن أبو عمر الإسلام سورة طه الأوقاف الغلو والتشدد

