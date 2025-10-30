هل النظر إلى الفتيات بدون قصد في الشارع حرام؟ أمين الفتوى يوضح ضوابط غض البصر

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال خالد تمساح من أسوان قال فيه:«لو أنا ماشي في الشارع وبصّيت على بنات بيلفتوا انتباهي، فهل ده حرام؟ أتصرف إزاي علشان أتجنب الحرام؟».

وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، أن غضّ البصر من أوامر الله الصريحة في القرآن الكريم، حيث قال تعالى:﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾،مشيرًا إلى أن النظر المحرَّم هو النظر بشهوة أو تعمّد التحديق في النساء، لأن ذلك باب من أبواب الفتنة والحرام.

وأضاف الشيخ محمد كمال أن النظر الجائز هو النظر العابر دون قصد التلذذ، لافتًا إلى أن النبي ﷺ قال للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يُرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى الوجه والكفين، موضحًا أن العلماء استنبطوا من الحديث جواز النظر إلى الوجه والكفين بلا شهوة.

وبيّن أمين الفتوى أن الحديث الوارد عن النظر الأولى والثانية – وهو ما رواه الترمذي عن سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «النظرة الأولى لك، والثانية عليك» – يُفهم على أن النظرة الفجائية المعفو عنها هي التي تقع من غير قصد، بشرط أن يصرف الإنسان بصره فورًا، وليس أن يطيل النظر ويقول «دي النظرة الأولى».

وأكد أن النظر سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس كما وصفه النبي ﷺ، لأنه بداية الطريق إلى المعصية، داعيًا الشباب إلى مجاهدة النفس وصرف النظر عن الحرام، واحتساب ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى.

كما وجّه الشيخ محمد كمال ثلاث رسائل مهمة للآباء والأمهات:

أولًا: علّموا أبناءكم احترام خصوصية الناس وغضّ البصر فهو من الإيمان.

ثانيًا: ذكّروا أبناءكم أن الناس تغار على بناتها كما يغارون على أخواتهم وأمهاتهم، فلا يرضى أحد أن يُنظر إلى محارمه.

ثالثًا: كونوا قدوة حسنة أمام أبنائكم، لأنهم يتعلمون من أفعالكم أكثر من أقوالكم.

وقال: «نسأل الله أن يطهّر قلوبنا وأبصارنا، وأن يجعلنا من الذين يغضّون أبصارهم طاعةً له، ويحفظون فروجهم تقرّبًا إليه».