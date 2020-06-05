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محافظات

بعد زيارة المحافظ.. حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين بالموقف الجديد بالإسكندرية.. صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم الجمعة، حملة مكبرة بمنطقة الموقف الجديد بكرموز، وذلك لإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور، وذلك بعد يوم من الزيارة المفاجئة التي قام بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس، داخل الموقف ورصده لعدد من المخالفات.

شارك في الحملة كل من المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، ورئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، وقوة من قسم شرطة كرموز، وشرطة المرافق.

من جانبها قالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، أن الحملة هدفت إلى إعادة المظهر الحضاري للموقف الجديد، حيث يرتاده مواطني وزائري الإسكندرية، ويعد نقطة الانطلاق والوصول الرئيسية للمسافرين برا من وإلى المدينة.

وأشارت رئيس حي غرب في تصريح لها اليوم، إلى أن الحملة أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات وتكسير التعريشات المخالفة والتحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعة.

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كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أجرى أمس، زيارة مفاجئة داخل الموقف، حيث أمر بالتحقيق في عدد من المخالفات المتواجدة به، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات لمنع عودتها مرة أخري.
بعد زيارة المحافظ.. حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين بالموقف الجديد بالإسكندرية.. صور
بعد زيارة المحافظ.. حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين بالموقف الجديد بالإسكندرية.. صور
بعد زيارة المحافظ.. حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين بالموقف الجديد بالإسكندرية.. صور
بعد زيارة المحافظ.. حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين بالموقف الجديد بالإسكندرية.. صور
بعد زيارة المحافظ.. حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين بالموقف الجديد بالإسكندرية.. صور
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