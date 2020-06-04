بعد تحسن حالتهم.. مستشفى العجمي يحيل 14 حالة إلى العزل المنزلي

أعلن مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، الذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، تحويل 14 حالات تحسنت حالتهم الصحية إلى العزل المنزلي.
وأوضح بيان صادر اليوم، الخميس، أنه يتم إطلاع المرضى المحولين على كيفية العزل المنزلى وضرورة عدم الاختلاط بأى أحد طوال فترة العزل المنزلى لحين تمام الشفاء.
ويتابع فريق الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية، الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتى خرجت من مستشفيات العزل، بعدما وقعوا على إقرارات بالعزل المنزلى واستكمال علاجهم داخل العزل المنزلي، ويتم إطلاعهم على كيفية العزل المنزلى وضرورة عدم الاختلاط بأى أحد طوال فترة العزل المنزلى لحين تمام الشفاء.
كانت إدارة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، الذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، أعلن عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 195 حالة، بعد خروج 11 حالة جديدة اليوم.
وأوضح بيان صادر اليوم، الخميس، أنه يتم إطلاع المرضى المحولين على كيفية العزل المنزلى وضرورة عدم الاختلاط بأى أحد طوال فترة العزل المنزلى لحين تمام الشفاء.
ويتابع فريق الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية، الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتى خرجت من مستشفيات العزل، بعدما وقعوا على إقرارات بالعزل المنزلى واستكمال علاجهم داخل العزل المنزلي، ويتم إطلاعهم على كيفية العزل المنزلى وضرورة عدم الاختلاط بأى أحد طوال فترة العزل المنزلى لحين تمام الشفاء.
كانت إدارة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، الذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، أعلن عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 195 حالة، بعد خروج 11 حالة جديدة اليوم.