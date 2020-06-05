ما حقيقة توجيه الدعم للمشتريات فقط؟.. حساب المواطن السعودي يجيب





إقرأ ايضا :







حساب المواطن ، السعوديين بضرورة تجديد البيانات الخاصة بهم حتي لاتتوقف الأموال التي يحصلون عليها ولكي يتمكن المسئولين من الوقوف علي حقيقة المستحقين وتوجيه الدعم لمن يستحقه. حدثوا بياناتكم ..هكذا ناشد، السعوديين بضرورة تجديد البيانات الخاصة بهم حتي لاتتوقف الأموال التي يحصلون عليها ولكي يتمكن المسئولين من الوقوف علي حقيقة المستحقين وتوجيه الدعم لمن يستحقه.

باتالذي تقدمه الدول لشعوبها في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أمرا ضروريا وحتميا للكثير من المواطنين وذلك حفاظا علي استمرارية الحياة وتوفير مقومات الحياة اللازمة من مأكل ومشرب ومأوي وملبس وغيرها من ضروريات الحياة ، لذا فإن كل ما يتعلق بهذا الدعم هو مسألة حياة لكل المستفيدين منه .المملكة العربية السعودية أحد أكبر دول المنطقة تقديما للدعم المادي والعيني لمواطنيها ، ولكن في الأونة الأخيرة ظهرت مقولات تؤكد بأن هناك نوايا لدي السلطات السعودية لتوجيه الدعم الذي يحصل عليه المواطن السعودي الي المشتريات فقط وهو الأمر الذي نفاه برنامجالسعودي جملة وتفصيلا حيث أكد ان الدعم يوجه للمستفيد علي الحساب البنكي المُسجل في البوابة وله حرية التصرف فيه كيفما شاء .الشائعات لم تنتهي بعد ..بل إمتدت ايضا لتشمل تأجيل صرف مستحقات المواطنين عن شهر يونيو ولكن برنامجاليقظ تماما كذًب تلك الشائعة موضحا ان مايتردد هو محض افتراء كاذب لاصحة له علي الإطلاق بل سيتم إيداع الأموال الخاصة بالمواطنين مستحقي الدعم بداية من يوم الأربعاء القادم العاشر من يوينو ليكون متاحا للجميع يحصل عليه وقتما شاء لينفقه في كافة الأوجه حسبما اراد.