شغل وكلاء.. المقاولون: طاهر محمد طاهر وقع 3 سنوات ويستحيل انتقاله للزمالك.. فيديو

وواصل أن هذه الأنباء مصدرها وكلاء اللاعبين الذين ينشطون في هذه الفترة ويحاولون إفساد الكرة المصرية.

ووضعت إدارة المقاولون العرب ، حالة واحدة لرحيل طاهر محمد طاهر عن الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبل وهو تلقيه عرضا أوروبيا قويا، خاصة وأن اللاعب لديه رغبة كبيرة فى الاحتراف حال تلقيه عرضا جيدا فى الدوريات الأوروبية.



