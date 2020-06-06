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رياضة

شغل وكلاء.. المقاولون: طاهر محمد طاهر وقع 3 سنوات ويستحيل انتقاله للزمالك.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 01:36 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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حسن العمدة
رد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب على الأنباء التي ترددت، بشأن توقيع طاهر محمد طاهر لـ الزمالك للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

وقال عادل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هذا الكلام مستحيل حدوثه، موضحًا أن طاهر محمد طاهر مدد عقده مع المقاولون على بياض 3 مواسم بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

وواصل أن هذه الأنباء مصدرها وكلاء اللاعبين الذين ينشطون في هذه الفترة ويحاولون إفساد الكرة المصرية.

ووضعت إدارة المقاولون العرب، حالة واحدة لرحيل طاهر محمد طاهر عن الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبل وهو تلقيه عرضا أوروبيا قويا، خاصة وأن اللاعب لديه رغبة كبيرة فى الاحتراف حال تلقيه عرضا جيدا فى الدوريات الأوروبية.

ويعد طاهر محمد طاهر واحدا من أبرز اللاعبين داخل الدوري الممتاز فى ظل القدرات الهجومية المميزة التى يمتلكها ونجاحه فى صناعة الفارق لفريقه فى العديد من المباريات، وهو ما أدى إلى خطف كل الأنظار إليه ووجود رغبة من قبل الأهلى والزمالك فى التعاقد معه.
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