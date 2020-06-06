فراقك صعب كنت نعم الصديق .. مريهان حسين تنشر فيديو بصحبة بصحبة الراحل أشرف سالم





ياريت الليلة دي تعود تاني ترد فيك الروح واشوفك تاني مرة واحدة.. فراقك صعب اوي يا صاحبي ..كنت ليا نعم الصديق كلمة صديق دي اتعملت ليك انت لازم يوصفوا معنى الصداقة بإسمك .. يا محترم يا جدع يا خلوق يا حنون يا موهوب ..

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وتابعت : رحلت لكن هتفضل حي ترزق في نفسي وذكرياتي اللي شاركتني اصعب مافيها برجولة منقرضة في هذا الزمان وستظل في قلب كل اللي بيحبوك ، والنبي ادعوله يستحق والله ماهو ربنا بياخد احسن الناس ولا ازكيك يا أشرف على الله ونعم بالله.





يذكر ان نعت مريهان حسين الملحن أشرف سالم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتبت مريهان حسين: "مع السلامة يا صاحبي ياللي ياما وقفت جنبي وماسبتنيش في عز أزمتي وكنت دايما جنبي في حزني قبل فرحي ياما بروحك النقية رفعت معنوياتي وساعدتني اقف على رجلي وانا كنت محبطة و ضعيفة و مظلومة و مش شايفة خير في الدنيا دي وانت كنت الخير اللي فيها انت اللي كنت بتصبرني و تديني الأمل و تشجعني اكمل و تطمني ان كل ده هايعدي ..









وتابعت مريهان حسين: "انا عدت عليا ايام اتعذبت فيها نفسيا وانت اللي عمرك عمرك ماسيبتني اقع .. عدت علينا سنين انا مرضت فيها مرض مميت وقاتل وكان اهم حاجة فيه تفضل نفسيتي كويسة والفضل ليك انت واهلي بعد ربنا في شفايا .. والله ماكنت صاحب بس كنت سند وراجل في ضهري وياما قاومت انكساري وقمت بسببك انت يا صاحبي، انا مقهورة على فراقك بس مش هاقولك مع السلامة هاقولك الى اللقاء يا اغلى الناس".