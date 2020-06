فراقك صعب كنت نعم الصديق .. مريهان حسين تنشر فيديو بصحبة بصحبة الراحل أشرف سالم

View this post on Instagram

ياريت الليلة دي تعود تاني ترد فيك الروح و اشوفك تاني مرة واحدة.. فراقك صعب اوي يا صاحبي ..كنت ليا نعم الصديق كلمة صديق دي اتعملت ليك انت لازم يوصفوا معنى الصداقة بإسمك .. يا محترم يا جدع يا خلوق يا حنون يا موهوب .. رحلت لكن هتفضل حي ترزق في نفسي و ذكرياتي اللي شاركتني اصعب مافيها برجولة منقرضة في هذا الزمان و ستظل في قلب كل اللي بيحبوك .. والنبي ادعوله يستحق والله ماهو ربنا بياخد احسن الناس و لا ازكيك يا أشرف على الله و نعم بالله.