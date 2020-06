مقهورة على فراقك.. مريهان حسين تنعى الملحن أشرف سالم

View this post on Instagram

مع السلامة يا صاحبي ياللي ياما وقفت جنبي و ماسبتنيش في عز أزمتي و كنت دايما جنبي في حزني قبل فرحي ياما بروحك النقية رفعت معنوياتي و ساعدتني اقف على رجلية وانا كنت محبطة و ضعيفة و مظلومة و مش شايفة خير في الدنيا دي وانت كنت الخير اللي فيها انت اللي كنت بتصبرني و تديني الأمل و تشجعني اكمل و تطمني ان كل ده هايعدي .. انا عدت عليا ايام اتعذبت فيها نفسيا وانت اللي عمرك عمرك ماسيبتني اقع .. عدت علينا سنين انا مرضت فيها مرض مميت و قاتل وكان اهم حاجة فيه تفضل نفسيتي كويسة و الفضل ليك انت و اهلي بعد ربنا في شفايا .. والله ماكنت صاحب بس كنت سند و راجل في ضهري و ياما قاومت انكساري و قمت بسببك انت يا صاحبي . انا مقهورة على فراقك بس مش هاقولك مع السلامة هاقولك الى اللقاء يا اغلى الناس.