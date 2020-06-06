AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل انخفاضا قياسيا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:13 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية:  إن طلبيات التوريد الصناعية الألمانية انخفضت 25.8 بالمئة في أبريل، لتعاني من أكبر تراجع لها منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في 1991، لكن العمود الفقري لأكبر اقتصاد في أوروبا تجاوز القاع على الأرجح.

وتظهر بيانات رسمية أن الطلبيات المحلية انخفضت 22.3 بالمئة بينما نزلت الطلبيات من الخارج 28.1 بالمئة. كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبيات بصفة عامة 19.7 بالمئة.

اقرا أيضا : أول شحنة نفط أمريكية لروسيا البيضاء تصل أوروبا

وقالت الوزارة في بيان ”لكن، في ضوء التخفيف التدريجي (لقيود فيروس كورونا)، فإن قاع الركود الصناعي يجب أن يكون مر الآن“.

وتواجه ألمانيا احتمال تسجيل أكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية، على الرغم من التخفيف الحالي لإجراءات العزل العام التي تسببت في إغلاق المتاجر والشركات والمصانع.

وقال البنك المركزي الألماني بوندسبانك إن الاقتصاد سينكمش بشكل كبير هذا العام وربما يحتاج إلى عامين لتعويض ما خسره.

وقال بوندسبانك في توقعاته نصف السنوية إن الاقتصاد سينكمش 7.1 بالمئة في 2020 بناء على أرقام مُعدلة في ضوء التقويم و6.8 بالمئة بناء على بيانات غير معدلة.

وأشار مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي ونُشر يوم الجمعة إلى لأن نصف الشركات الألمانية علقت استثمارات في مايو أيار، بينما ألغت 28 بالمئة من الشركات مشاريع استثمارية تماما فيما تلقى جائحة فيروس كورونا بثقلها.

وقال كلاوس فولرابه رئيس المسوح في المعهد ”تلك أرقام تبعث على القلق لتنمية الاقتصاد في الأجل الطويل“.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عطل بالماكينات.. ألمانيا تواجه أكبر هبوط لاقتصادها منذ 50 عاما

ارتفاع مفاجئ لطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية في مارس

تراجع الطلب على السلع الصناعية الألمانية في مارس لأدنى مستوى له

انهيار الطلبيات على السلع الصناعية الألمانية لأدنى مستوى منذ بدء السجلات عام 1991

ارتفاع صادرات الصين على نحو غير متوقع للمرة الأولى في أبريل الماضي

التوقعات تشير إلى انكماش الناتج المحلي لألمانيا 10%

ترشيحاتنا

بعد عودة الدراسة فى إسرائيل.. إصابة 14 ألف طالب ومدرس بـ كورونا وغلق 45 مدرسة

رغم الحرب الكلامية.. واشنطن تتقرب لـ بكين وترفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية

قبل استئناف منافسات البريميرليج.. شرطة بريطانيا تزف نبأ سارا لفريق ليفربول

هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو حصلت البركة؟ علي جمعة يرد

أعلنوا وفاته للمرة الثانية.. إعلامى كويتى يثير الجدل بعد 3 سنوات على رحيله

موجها الشكر للرئيس السيسي.. حفتر: تشكيل حكومة وطنية جديدة قريبا وتوزيع عادل للثروة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد على باب الوزير يتكرر في جنوب أفريقيا.. القصة الكاملة لأسهل عملية سرقة في التاريخ.. صور

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل