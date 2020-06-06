لإتمام زفافهن.. محافظ كفر الشيخ يسلم شيكات مالية لـ5 عرائس يتيمات

يشهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، غدًا الأحد، تسليم 5 شيكات مقدمة من جمعية الأورمان للعرائس اليتيمات غير القادرات، وذلك بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.





وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.





وأوضح شعبان أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.





وتابع، ونجحت جمعية الأورمان حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.





واختتم، قائلًا، إن الأورمان دعمت منذ بداية العمل فى محافظة كفرالشيخ زواج 916 فتاة يتيمة، وأن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات.