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محافظات

محافظ كفر الشيخ: بدء تطوير شارع النبوي المهندس لتحقيق سيولة مرورية.. صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:07 م
بدء تطوير شارع النبوي
بدء تطوير شارع النبوي المهندس لتحقيق سيولة مرورية
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بدء التنفيذ الفعلي في تطوير شارع النبوي المهندس بمدينة كفرالشيخ، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم حاليًا ترحيل أعمدة الكهرباء للجانب الأيسر من الشارع، تمهيدًا لتقليل عرض الأرصفة بما يتناسب مع حركة المشاة، وإنشاء ساحة انتظار "parking" بزاوية علي الرصيف من الناحية اليمني، وذلك لتوسعة الشارع.

وأشار المحافظ إلى إنشاء شكل موحد للأرصفة بطول الشارع، وتحقيق السيولة المرورية، ليتناسب مع الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، مع استخدامه كشارع تجاري.

وتابع أعمال التطوير ميدانيًا، اليوم، اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

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محافظ كفر الشيخ: بدء تطوير شارع النبوي المهندس لتحقيق سيولة مرورية.. صور
محافظ كفر الشيخ: بدء تطوير شارع النبوي المهندس لتحقيق سيولة مرورية.. صور
محافظ كفر الشيخ: بدء تطوير شارع النبوي المهندس لتحقيق سيولة مرورية.. صور
محافظ كفر الشيخ: بدء تطوير شارع النبوي المهندس لتحقيق سيولة مرورية.. صور
محافظ كفر الشيخ: بدء تطوير شارع النبوي المهندس لتحقيق سيولة مرورية.. صور
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