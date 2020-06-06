10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي

تتألق نيرمين الفقي بإطلالات مميزة ومختلفة، وتشارك متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحظى صورها على إعجاب الكثير من متابعيها.









وتختار نيرمين الفقي ملابس أنيقة وملائمة لها وتتنوع بين الكاجول والسهرة فلا تسير على وتيرة واحدة، وتفضل الألوان التي تدل على البهجة وتعبر عن الأناقة، والأسود الذي يعبر عن الفخامة.





وتضع نيرمين الفقي ميكب مناسبا لبشراها البرونزية حيث تعتمد على الالوان الترابية وتضع الألوان الهادئة من أحمر الشفاة كاللون الكاشمير.







