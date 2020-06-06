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مرأة

10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي

السبت 06/يونيو/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تتألق نيرمين الفقي بإطلالات مميزة ومختلفة، وتشارك متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحظى صورها على إعجاب الكثير من متابعيها. 


وتختار نيرمين الفقي ملابس أنيقة وملائمة لها وتتنوع بين الكاجول والسهرة فلا تسير على وتيرة واحدة، وتفضل الألوان التي تدل على البهجة وتعبر عن الأناقة، والأسود الذي يعبر عن الفخامة. 

وتضع نيرمين الفقي ميكب مناسبا لبشراها البرونزية حيث تعتمد على الالوان الترابية وتضع الألوان الهادئة من أحمر الشفاة كاللون الكاشمير. 


لا تتكلف في اقتناء الاكسسورات بل تختار ما يلائم اطلالتها، وإليكم صور تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي. 
10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي
10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي
10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي
10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي
10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي
10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي
10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي
10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي
10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي
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