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ديني

أسرح كثيرا في الصلاة ما الحل .. أمين الفتوى يجيب

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:01 ص
أسرح كثيرا في الصلاة..ما
أسرح كثيرا في الصلاة..ما الحل .. وأمين الفتوى يجيب
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الإنسان عليه أن يدرك قيمة وقوفه بين ربه ، مضيفا: كلما كنت مدركا ما أنت مقبل عليه كلما أحضرت عقلك وقلبك وجوارحك".

وتسائل أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار:  هل أداء الصلاة روتينيا أم هي إقبال العبد الذي يلبي دعوة سيده، موضحا: علينا المبادرة بمجرد سماع الأذان إلى الصلاة والصحابة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي للصلاة لايعرفنا ولا نعرفه.


وفي نفس السياق ، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السرحان فى الصلاة هو ضد الخشوع فيها وينقص من ثواب الصلاة.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال " ما حكم السرحان فى الصلاة باستمرار؟"، أن الصلاة إذا ما دخلها الإنسان عليه أن يترك فيها مشاغل وكل هموم الدنيا وأن يقبل على الله بكليته قلبا وقالبا ويقف بين يدى الله فى هذه الدقائق القليلة.

وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان يسرح فى صلاته باستمرار فبهذه الطريقة لا تغير الصلاة شئ فى حياته، فعليه أن يجاهد نفسه عندما يدخل فى الصلاة و يتذكر أنه واقفا بين يدي الله وأنها ربما آخر صلاة يصليها.

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