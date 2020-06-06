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برلمان

الغد يشيد بمبادرة "إعلان القاهرة" لاستقرار الأوضاع الليبية

السبت 06/يونيو/2020 - 06:58 م
المهندس خالد جمال
المهندس خالد جمال الدين، نائب رئيس حزب الغد
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معتز الخصوصى
أشاد حزب الغد برئاسة المهندس موسي مصطفى موسي، بالمبادرة التى أطلقتها القاهره برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف النار في ليبيا.

وقال المهندس خالد جمال الدين نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية أمين عام الحزب بالجيزة، أن مبادرة القاهرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة الليبية تؤكد مدى حرص مصر على مصالح الأمة العربية

وأضاف جمال الدين، في بيانا له اليوم، أن الرئيس السيسي دائما متواجد في الصفوف الأولى لمساعدة الدول الأخرى في أزماتها التي تمر بها، مشيدا بإعلان مبادرة ليبية ـ ليبية تحت مسمى "إعلان القاهرة" التي تقوم على تقديم حلول لاستقرار وحدة ليبيا مع الاحتفاظ بالقرارات الدولية واحترامها. 
 
وأوضح جمال الدين، أن لقاء الرئيس السيسي بالقادة الليبيين بوجود رئيس البرلمان الليبى المستشار "عقيلة صالح" والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير "خليفة حفتر" جاء لمساعدة ليبيا في استقرارها الوطني الذي يمتد إلى مصر والعمل على حماية الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقتدراته.

وأشار نائب رئيس حزب الغد، إلى أن مصر دائما تقف في وجه الإرهاب والمرتزقه والميلشيات المدفوعة من تركيا وقطر والتي تعمل على مصالحها الشخصية على حساب سلامة أرض ليبيا وشعبها.

وأكد أمين عام الحزب بالجيزة، على ضرورة الاستجابة لجميع الأطراف لإعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا  ووقف إطلاق النار للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية وإعادة الأمن والاستقرار لها مرة أخرى.
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