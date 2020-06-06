بنك مصر ينعي أول حالة وفاة بـ كورونا

نعي بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، مساعد مدير عام بفرع المعاملات الدولية بالبنك يدعي محمد علي حسن أبو خودة؛ توفى متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت.
وأكد بنك مصر أن سلامة وصحة الجميع هي على رأس اهتماماته واولوياته، وقد حرص البنك منذ بدء الأزمة وقبل ظهور اية حالات إصابة على اتباع كافة تعليمات وزارة الصحة بحرفية ومهنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على كافة المستويات؛ العملاء والعاملين ومقرات العمل، من خلال تعقيم أماكن العمل بشكل دوري وتوفير المطهرات والأقنعة الواقية للموظفين وكذا متابعه حالات العاملين ممن يشعروا بأعراض وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
وحرص البنك على اتاحة كافة الخدمات المصرفية من خلال القنوات الالكترونية المختلفة، هذا الى جانب اعداد خطط طوارئ للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات بما يكفل الامن لجميع الافراد ويضمن سير العمل، وذلك لما تقوم به البنوك من دور رائد وحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني وبخاصة في أوقات المحن والأزمات، وتأتي تلك الإجراءات من منطلق حرص إدارة البنك على الجميع، داعين الله أن تمر هذه الفترة العصيبة علي مصرنا الغالية وشعبها الكريم بسلام.
وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم؛ إن حالة الوفاة هي الأولي من أسرة البنك، ويبلغ المتوفي من العمر 60 عاما و خضع للحجر والرعاية الطبية فور اصابته منذ 21 مايو الماضي.
اقرأ أيضا:وأضاف البنك إن الفقيد بدأ حياته المهنية بالبنك منذ قرابة الـ35 عاما و انتهي بوظيفة مساعد مدير عام بفرع المعاملات الدولية.
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بنك مصر: الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على امتصاص آثار كورونا السلبية.. فيديو
بنك مصر: 2.6 مليار جنيه لدعم المسئولية المجتمعية في 5 سنوات
وأكد بنك مصر أن سلامة وصحة الجميع هي على رأس اهتماماته واولوياته، وقد حرص البنك منذ بدء الأزمة وقبل ظهور اية حالات إصابة على اتباع كافة تعليمات وزارة الصحة بحرفية ومهنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على كافة المستويات؛ العملاء والعاملين ومقرات العمل، من خلال تعقيم أماكن العمل بشكل دوري وتوفير المطهرات والأقنعة الواقية للموظفين وكذا متابعه حالات العاملين ممن يشعروا بأعراض وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
وحرص البنك على اتاحة كافة الخدمات المصرفية من خلال القنوات الالكترونية المختلفة، هذا الى جانب اعداد خطط طوارئ للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات بما يكفل الامن لجميع الافراد ويضمن سير العمل، وذلك لما تقوم به البنوك من دور رائد وحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني وبخاصة في أوقات المحن والأزمات، وتأتي تلك الإجراءات من منطلق حرص إدارة البنك على الجميع، داعين الله أن تمر هذه الفترة العصيبة علي مصرنا الغالية وشعبها الكريم بسلام.