AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنك مصر ينعي أول حالة وفاة بـ كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 09:58 م
رئيس بنك مصر
رئيس بنك مصر
Advertisements
محمد يحيي
نعي بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، مساعد مدير عام بفرع المعاملات الدولية بالبنك يدعي محمد علي حسن أبو خودة؛ توفى متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت.

وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم؛ إن حالة الوفاة هي الأولي من أسرة البنك، ويبلغ المتوفي من العمر 60 عاما و خضع للحجر والرعاية الطبية فور اصابته منذ 21 مايو الماضي.

وأضاف البنك إن الفقيد بدأ حياته المهنية بالبنك منذ قرابة الـ35 عاما و انتهي بوظيفة  مساعد مدير عام بفرع المعاملات الدولية.

‎وأكد بنك مصر أن سلامة وصحة الجميع هي على رأس اهتماماته واولوياته، وقد حرص البنك منذ بدء الأزمة وقبل ظهور اية حالات إصابة على اتباع كافة تعليمات وزارة الصحة بحرفية ومهنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على كافة المستويات؛ العملاء والعاملين ومقرات العمل، من خلال تعقيم أماكن العمل بشكل دوري وتوفير المطهرات والأقنعة الواقية للموظفين وكذا متابعه حالات العاملين ممن يشعروا بأعراض وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.

‎وحرص البنك على اتاحة كافة الخدمات المصرفية من خلال القنوات الالكترونية المختلفة، هذا الى جانب اعداد خطط طوارئ للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات بما يكفل الامن لجميع الافراد ويضمن سير العمل، وذلك لما تقوم به البنوك من دور رائد وحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني وبخاصة في أوقات المحن والأزمات، وتأتي تلك الإجراءات من منطلق حرص إدارة البنك على الجميع، داعين الله أن تمر هذه الفترة العصيبة علي مصرنا الغالية وشعبها الكريم بسلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك العقارى المصرى العربي يعلن إصابة موظف بـ كورونا..وإخلاء المقر بالكامل حتى ٥ إبريل لتعقيم المبنى

وفاة أول موظف بنك في مصر بسبب كورونا.. تفاصيل

بنك القاهرة يواصل تطبيق خطته الاحترازية في مواجهة كورونا عقب إصابة أحد موظفيه

بنك مصر: إجراءات وقائية للحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه

بعد اكتشاف 4 إصابات بـ كورونا.. بنك مصر يغلق فرع البدرشين اسبوعًا .. تفاصيل

السعيد والمشاط تبحثان آليات التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

هل تارك السنن قبل الصلاة وبعدها آثم .. أمين الفتوى يجيب

حكم من صلى وتذكر أنه لم يتوضأ .. أمين الإفتاء يجيب

وزير التعليم: كل من ظهرت له نتيجة أولى و 2 ثانوي اليوم "ناجح"

بعد حظر ظهورها إعلاميا.. تجدد الصراع بين شقيق ياسمين عبد العزيز وريم البارودى على خلفية أزمة أحمد العوضي.. وائل ينشر صورة القرار شامتا ردا على وصفه بـ"عديم الرجولة"

قدِموا شكوى وسنحقق فيها.. زايد: أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي كورونا مبالغ فيها

سما المصري أمام المحكمة: كل الناس بتلبس مايوهات.. والدفاع: حاسبوا رانيا يوسف وغادة عبدالرازق

AdvertisementS

أنا فى حجر منزلى.. الإعلامي حسام حداد يروى تفاصيل إصابته بكورونا .. فيديو

لماذا غيرت الصحة العالمية موقفها تجاه ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة؟.. اعرف السبب

بعد إيقاف 5 مذيعات.. قناة النهار تعلق البث الحي وتلغي كل برامج الهواء

إيطاليا صرحت رسميا باستعماله.. الصحة العالمية تواصل تجربة هيدروكسي لعلاج كورونا

قدِموا شكوى وسنحقق فيها.. زايد: أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي كورونا مبالغ فيها

بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. أول تعليق من ريم البارودي

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البطيخ غير متوقعة

ضبط وإحضار عريس في الصباحية بتهمة مخالفة قرار منع التجمعات

ألغت حكما سابقا .. الإدارية العليا ترفض تجديد جواز سفر أيمن نور

أنا فخور بلوني.. محمد رمضان يرد على التنمر ضد ابنه

وزيرة الصحة: اختفاء الأعراض خلال 10 أيام كافية لتعافي مصابي كورونا

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وردة وملابس كاجوال.. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

يوجد فى السبانخ والبيض والجبن.. دراسة: فيتامين ك يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

بالأسود والبرتقالي.. رزان مغربي تبهر متابعيها على إنستجرام