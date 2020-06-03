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بنك مصر: الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على امتصاص آثار كورونا السلبية.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:44 ص
بنك مصر
بنك مصر
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هاني حسين
قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هناك تغييراً طفيفًا في سعر الدولار وهذا التغيير طبيعي في ظل ازمة فيروس كورونا.

 وأضاف عاكف المغربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" بعد تعويم الجنيه،  الدولار اصبح عرضه للعرض والطلب واي احداث داخلية او خارجية تؤثر على سعر الدولار".

وتابع عاكف المغربي:"  خطة الاصلاح الاقتصادي ساعدتنا على امتصاص الآثار السلبية،  التي سببها فيروس كورونا في كل انحاء العالم".

وأكمل عاكف المغربي:"  اقتصاد مصر قوي استطاع امتصاص الصدمة  والجهاز المصرفي في مصر عمل بشكل متناغم من اجل التعامل مع   الازمة بشكل احترافي ولكننا تاثرنا بطبيعة الحال بسبب كورونا".

ولفت عاكف المغربي إلى أن :"  مصر احتفظت بالتصنيف الائتماني واحتفظنا بنظرة مستقرة للاقتصاد المصري"، مضيفا:" البنك المركزي اتخذ إجراءات وسياسات  لدعم الاقتصاد المصري وسياسة دعم الصناعة والسياحة والإسكان وتبسيط إجراءات الاشتراك في الخدمات الإلكترونية ".

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